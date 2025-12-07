SAT frena rumores: niega bloqueos de cuentas y operativos masivos

    SAT frena rumores: niega bloqueos de cuentas y operativos masivos
    Exhortan a evitar la propagación de información falsa que pueda generar confusión o alarma injustificada. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Ante versiones difundidas en redes sociales, la autoridad fiscal emitió un pronunciamiento para esclarecer el alcance de sus facultades y descartar acciones arbitrarias

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió que esté llevando a cabo un congelamiento masivo de cuentas bancarias, luego de que en redes sociales circularan reportes sobre un supuesto bloqueo generalizado de instrumentos financieros.

A través de una tarjeta informativa emitida este domingo, el organismo recaudador negó que esté implementando algún mecanismo para congelar cuentas de manera indiscriminada en las instituciones de crédito.

TE PUEDE INTERESAR: Plaga imparable: gusano barrenador ya invade casi todo Yucatán

Asimismo, precisó que tampoco está ejerciendo un proceso generalizado de visitas domiciliarias con fines de fiscalización, como se ha sugerido en distintas publicaciones difundidas en los últimos días.

En su posicionamiento, el SAT reiteró que siempre actúa de forma responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes, con el objetivo de reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva.

TE PUEDE INTERESAR: Devuelven más de 700 propiedades despojadas en operativos contra invasores en el Edomex

La autoridad fiscal señaló que recientemente han circulado en algunos medios y plataformas digitales supuestas acciones que no son verdad y carecen de sustento, por lo que llamó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales.

En ese contexto, el fisco federal subrayó que de ninguna manera cuenta con un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como se ha afirmado en versiones difundidas de manera no oficial.

Finalmente, el SAT reiteró su compromiso con la certeza jurídica de los contribuyentes y exhortó a evitar la propagación de información falsa que pueda generar confusión o alarma injustificada. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

