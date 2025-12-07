Hijos de Alfonso Cuarón hacen de ‘teloneros’ en último concierto de Dua Lipa en CDMX; los llaman ‘nepo babies’

Show
/ 7 diciembre 2025
    Hijos de Alfonso Cuarón hacen de ‘teloneros’ en último concierto de Dua Lipa en CDMX; los llaman ‘nepo babies’
    Los hijos del famoso director mexicano de cine, Alfonso Cuarón (Bu y Olmo Cuarón), participaron en un show de apertura en el último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros. FOTO: INSTAGRAM

En la publicación de Instagram de Bu, el director de cine comentó: “Felicidades Bu y Olmo”, ignorando completamente los demás comentarios negativos

Los hijos del famoso director mexicano de cine, Alfonso Cuarón (Bu y Olmo Cuarón), participaron en un show de apertura en el último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros.

El espectáculo se basó en la interpretación de canciones, compuestas y producidas por Bu Cuarón, quién salió al escenario junto a su hermano Olmo. El momento fue captado por los asistentes al concierto y fuertemente criticado en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena

@alejandroae2 Alfonso Cuaron no les paso nada de talento :( #bucuaron #conciertos #estadiognp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #dualipa ♬ sonido original - Alejandro Ae

Ante estos hechos, el cineasta ha dado a conocer su opinión, respaldando públicamente a sus hijos.

CRÍTICAS CONTRA HIJOS DE ALFONSO CUARÓN TRAS CONCIERTO DE DUA LIPA

El principal foco de la controversia fue la acusación de nepotismo, llamando ‘nepo babies’ a Bu y Olmo, luego de que usuarios cuestionaron su talento.

Las críticas también refieren a que tuvieron la oportunidad de ser el show de apertura gracias a su apellido.

“Si hay algo que admirar de Bu Cuarón es su capacidad para hacer un show tan malo enfrente de tanta gente”, comentó un usuario de redes sociales

ALFONSO CUARÓN CELEBRA A SUS HIJOS

En la publicación de Instagram de Bu, el director de cine comentó: “Felicidades Bu y Olmo”, ignorando completamente los demás comentarios negativos.

Con estas palabras, el cineasta celebró el logro de sus hijos al cumplir el sueño de presentarse en el Estadio GNP Seguros, dejando de lado la discusión digital sobre el nepotismo y el talento.

¿QUÉ ES ‘NEPO BABY’?

Es la abreviatura de la frase en inglés “Nepotism Baby” (Bebé del Nepotismo). Es una etiqueta digital que se ha popularizado en los últimos años, especialmente en plataformas como TikTok, para describir a los hijos o familiares de celebridades, artistas, empresarios, o personas muy influyentes que han logrado éxito, particularmente en las industrias creativas como el cine, la música o la moda.

@edgarponce_ Contexto: Bu Cuaron es hija de el director Alfonson Cuaron y es probable que solo por eso el equipo de Dua Lipa le diera la "oportunidad" de abrir su último concierto en México #bucuaron #dualipaconcert ♬ sonido original - Edgar Ponce

La esencia del concepto radica en la percepción de que el éxito y las oportunidades que estas personas obtienen se deben, en gran medida, al nepotismo (el favoritismo basado en lazos familiares) y a las conexiones e influencias de sus padres famosos, más que únicamente a su talento y esfuerzo personal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Tengo una conexión muy profunda con este país’: Dua Lipa se desborda de amor por los fans mexicanos

El término se utiliza para señalar la ventaja injusta y el privilegio que poseen, ya que acceden a plataformas, contratos y audiciones importantes que serían inaccesibles para un aspirante sin antecedentes familiares conocidos.

Temas


Conciertos
Redes sociales
Viral

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Personajes


Alfonso Cuarón
Dua Lipa

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Senado de la República lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores en un momento clave de la actividad legislativa.

Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo
Una investigación del Departamento de Justicia de EU, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, CEO de Roma Energy Holdings, y su subalterno Mario Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN en Campeche, ofrecieron y entregaron sobornos a tres funcionarios de Pemex para obtener contratos por 2.5 mdd.

Pagan 2 empresarios sobornos a funcionarios de Pemex con lujos

Autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en distintos municipios.

Masacre irrumpe celebración en Guanajuato: cuatro personas asesinadas en Valle de Santiago
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay cinco personas sin vida y 12 heridas tras la explosión de un vehículo ocurrida el día 6 de diciembre, en Coahuayana, Michoacán.

FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán
La sede nacional de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas se encuentra en Saltillo, Coahuila.

A 55 años de su creación, decretan oficialmente extinción de la Conaza
Refuerzan acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos.

Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca
En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve a un mapache borracho y desmayado en un baño público en Ashland, Virginia.

Tras emborracharse en una licorería de Virginia, Mapache se queda dormido en el baño
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de EU, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney en Washington.

Promete Trump tener el liderazgo de EU en América y advierte del fin de la civilización europea