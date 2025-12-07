Hijos de Alfonso Cuarón hacen de ‘teloneros’ en último concierto de Dua Lipa en CDMX; los llaman ‘nepo babies’

Los hijos del famoso director mexicano de cine, Alfonso Cuarón (Bu y Olmo Cuarón), participaron en un show de apertura en el último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros. El espectáculo se basó en la interpretación de canciones, compuestas y producidas por Bu Cuarón, quién salió al escenario junto a su hermano Olmo. El momento fue captado por los asistentes al concierto y fuertemente criticado en redes sociales. TE PUEDE INTERESAR: ¡Acaba la gira mundial! Se despide Dua Lipa cantando ‘Amor Prohibido’ de Selena

Ante estos hechos, el cineasta ha dado a conocer su opinión, respaldando públicamente a sus hijos. CRÍTICAS CONTRA HIJOS DE ALFONSO CUARÓN TRAS CONCIERTO DE DUA LIPA El principal foco de la controversia fue la acusación de nepotismo, llamando ‘nepo babies’ a Bu y Olmo, luego de que usuarios cuestionaron su talento.

Las críticas también refieren a que tuvieron la oportunidad de ser el show de apertura gracias a su apellido. “Si hay algo que admirar de Bu Cuarón es su capacidad para hacer un show tan malo enfrente de tanta gente”, comentó un usuario de redes sociales ALFONSO CUARÓN CELEBRA A SUS HIJOS En la publicación de Instagram de Bu, el director de cine comentó: “Felicidades Bu y Olmo”, ignorando completamente los demás comentarios negativos.

Con estas palabras, el cineasta celebró el logro de sus hijos al cumplir el sueño de presentarse en el Estadio GNP Seguros, dejando de lado la discusión digital sobre el nepotismo y el talento. ¿QUÉ ES ‘NEPO BABY’? Es la abreviatura de la frase en inglés “Nepotism Baby” (Bebé del Nepotismo). Es una etiqueta digital que se ha popularizado en los últimos años, especialmente en plataformas como TikTok, para describir a los hijos o familiares de celebridades, artistas, empresarios, o personas muy influyentes que han logrado éxito, particularmente en las industrias creativas como el cine, la música o la moda.