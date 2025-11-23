Anticipan afectaciones en 20 estados por mega bloqueo de campesinos y transportistas en carreteras
Este lunes 24 de noviembre tomarán diferentes tramos carreteros y posiblemente las aduanas de la frontera norte
Organizaciones de transportistas y campesinas preparan para mañana lunes una de las jornadas de bloqueos carreteros más amplias del año, con cierres simultáneos en al menos 20 estados y en los principales accesos a la Ciudad de México.
Los grupos convocantes son la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).
Sus dirigentes informaron que las protestas buscan presionar al Gobierno federal para mejorar la seguridad en carreteras y la eliminación de cuotas y prácticas que consideran abusivas contra transportistas, así como por mejores condiciones para el campo, revisión de precios de garantía y pagos de adeudos.
Los bloqueos incluyen las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca-Acapulco. También se prevén bloqueos en aduanas de la frontera norte.