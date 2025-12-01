Saltillo: Resiente la Región baja en consumo de restaurantes y hoteles

Con la derrama económica que genera diciembre, el sector restaurantero prevé cerrar el año de manera positiva pese a las dificultades ocurridas en 2025; mientras que el sector hotelero, que desde el segundo semestre reporta una caída en la ocupación, no anticipa una mejora significativa en este mes, aunque apuesta a que el ajuste en tarifas ayudará a incrementar sus ingresos. El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que se vislumbra un cierre favorable para este gremio. Explicó que los eventos de fin de año generarán un ingreso constante y en volumen, aunque estarán muy atentos al comportamiento de la industria automotriz, pues esta suele marcar la pauta de la movilidad económica de los sectores de servicio y gastronómico. TE PUEDE INTERESAR: Precios por habitación de hoteles en Coahuila incrementarán al doble por el Mundial 2026 Sobre el impacto que dejó la disminución del empleo y la baja en la actividad económica registrada este año, señaló que los restaurantes de ticket bajo y medio (250 a 300 pesos) mantuvieron un buen nivel de consumo. En contraste, los establecimientos con tickets promedio de mil pesos en adelante tuvieron una disminución de entre 15 y 20% durante el último trimestre, principalmente en los restaurantes de alta gama. García Reyes destacó que gran parte de los tickets altos se generan con el turismo empresarial, es decir, con los inversionistas o visitantes extranjeros que llegan a la región; sin embargo, dicha baja se compensa con el movimiento económico que genera diciembre. Detalló que esperan una derrama de 250 millones de pesos derivada de las posadas. Los establecimientos registran entre 80 y 95% de reservas por estos eventos y las convivencias de fin de año. La cancelación de posadas no alcanza ni el 5%, pues muchos grupos apartan sus espacios desde principios de año, junto con las representaciones artísticas.

“Es importante que, si las plantillas se redujeron un poco a inicios de año, ahora se pueda cerrar con un buen evento para la gente que se queda. Es un tema de integración y unidad para enfrentar los retos que vienen”, afirmó. En el sector restaurantero también se reportó que desde noviembre inició la venta de cenas navideñas, y a partir del 10 de diciembre se ampliará la oferta con paquetes familiares para llevar. TE PUEDE INTERESAR: Inversión hotelera supera los 21 mdd entre Saltillo y Ramos Arizpe: AMHMC Con ello, prevén cerrar el año con ventas muy similares a las de 2024, e incluso algunos negocios podrían registrar un aumento de entre 5 y 10%. Para quienes se mantuvieron dentro del tabulador previsto, no fue un mal año, especialmente considerando el contexto global. En cuanto a la venta de vinos, los negocios de este giro anticipan un incremento del 10% respecto a 2024, impulsado principalmente por el consumo personal y social. Con las posadas, esperan un aumento adicional de entre 30 y 40%.

OCUPACIÓN HOTELERA El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López Aguirre, señaló que 2024 cerró con un buen segundo semestre y que los primeros meses de 2025 también fueron positivos; sin embargo, desde julio inició una desaceleración en la ocupación hotelera, aunque los ingresos se sostuvieron gracias al ajuste en tarifas. Hasta octubre, la ocupación se ubicó en 51.94%, frente al 55.27% registrado en 2024, lo que representa una baja de tres puntos. No obstante, ese mismo mes se registraron 15 millones de pesos adicionales en ingresos hoteleros, debido a que la tarifa promedio subió de mil 575 pesos en octubre de 2024 a mil 697 pesos en octubre de 2025. Aunque aún analizan los datos de noviembre y falta cerrar diciembre, López Aguirre no anticipa cambios significativos: la ocupación quedará por debajo del año pasado, pero estiman que los ingresos se mantendrán similares gracias al ajuste en tarifas. TE PUEDE INTERESAR: Suman 20 inversiones en restaurantes en 2025: Canirac Saltillo Recordó que este año las armadoras y su cadena de valor se vieron afectadas por el tema de los aranceles, lo que redujo los viajes de proveedores. A ello se sumó el aumento de los días de vacaciones y el aplazamiento de proyectos previsto para agosto, algunos reprogramados incluso hasta principios de 2026. No obstante, los hoteles también se ven beneficiados en este cierre de año por las posadas. Los establecimientos con salones reportan ventas similares o superiores a las del año pasado. Desde hace unos 15 días comenzaron estos eventos y aunque aún hay espacios disponibles, los que reservan a última hora suelen ser grupos más pequeños.