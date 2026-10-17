Amaga senadora morenista a Aeroméxico por limitarle Sala VIP

A través de su cuenta de X, la legisladora de Morena cuestionó que, según la información que recibió, los clientes frecuentes enfrentarían restricciones para utilizar esos espacios.

Tras reclamar restricciones para ingresar a las salas VIP de Aeroméxico, la senadora morenista Malú Micher amagó con solicitar una reunión en el Senado para que la aerolínea explique sus nuevas políticas.

Micher señaló que los cambios limitarían el ingreso a las salas a pasajeros de vuelos internacionales o a quienes cuenten con determinadas tarjetas bancarias, como American Express o Inbursa/Aeroméxico.

También reclamó que la empresa no hubiera informado previamente a sus usuarios sobre las modificaciones.

”Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía”, criticó.

La legisladora extendió sus cuestionamientos al costo del servicio y a las condiciones de abordaje y desembarque de pasajeros.

Se quejó de que los usuarios deban subir y bajar escaleras ante la falta de pasarelas de acceso a los aviones, además de quedar expuestos a la lluvia sin que la empresa les proporcione paraguas.

”Pero eso sí, te da la bienvenida el dueño de la empresa en un video que de verdad parece burla”, publicó.

Micher adelantó que buscará un encuentro con directivos de la aerolínea para conocer los motivos de las nuevas disposiciones.

”Por ello haré la solicitud en @senadomexicano para tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas”, advirtió.