Amenaza Sindicato del Metro con cerrar Periódico REFORMA tras destapes
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Tras publicarse el desvío de recursos para juguetes y monedas de oro, el Sindicato del Metro amenazó con bloquear ocho días las instalaciones de REFORMA
El Sindicato del Metro amenazó con cerrar las instalaciones del periódico REFORMA durante ocho días, en protesta por la publicación de los millonarios gastos efectuados para la compra de centenarios destinados a sus trabajadores y de juguetes para sus hijos.
Solo en 2022, el Metro pagó 130 millones de pesos para adquirir centenarios y monedas conmemorativas de plata que presuntamente se entregarían a sus empleados. Dicha cifra supera los 113 millones de pesos invertidos en la remodelación de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Viaducto. Asimismo, en 2025 la organización recibió 20 millones de pesos del erario para la compra de juguetes.
En una carta de réplica enviada a REFORMA, el sindicato no niega los datos publicados, pero acusa que se les desprestigia con la información difundida y amenaza con clausurar las instalaciones del diario por ocho días consecutivos. La representación gremial defendió estos recursos al considerarlos como “derechos legítimos conquistados a lo largo de décadas de negociación sindical”.
Por su parte, la organización Artículo 19 alertó sobre la gravedad de la amenaza. “Resulta contradictorio con el derecho de réplica el amenazar con ejercer otro tipo de acciones”, señaló Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de la organización defensora de la libertad de expresión.