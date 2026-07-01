Amenaza Sindicato del Metro con cerrar Periódico REFORMA tras destapes

El Sindicato del Metro amenazó con cerrar las instalaciones del periódico REFORMA durante ocho días, en protesta por la publicación de los millonarios gastos efectuados para la compra de centenarios destinados a sus trabajadores y de juguetes para sus hijos.

Solo en 2022, el Metro pagó 130 millones de pesos para adquirir centenarios y monedas conmemorativas de plata que presuntamente se entregarían a sus empleados. Dicha cifra supera los 113 millones de pesos invertidos en la remodelación de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Viaducto. Asimismo, en 2025 la organización recibió 20 millones de pesos del erario para la compra de juguetes.