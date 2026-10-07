Amenaza youtuber a obispo de Aguascalientes; va Fiscalía por orden de aprehensión

Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado, informó que la indagatoria comenzó luego que la Unidad de Delitos Cibernéticos detectó el 1 de octubre una publicación en la plataforma X.

La Fiscalía General de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación contra el youtuber José Lápiz por publicaciones de amenazas en contra del Obispo Juan Espinoza y prepara una orden de aprehensión, una vez integrados los elementos de prueba.

“Desde el primero de octubre nosotros identificamos a través del ciberpatrullamiento de nuestra unidad cibernética, precisamente una publicación donde incitaba precisamente este youtuber, precisamente a esta situación en contra del Obispo de Aguascalientes”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.

El Fiscal señaló que la dependencia analiza si las publicaciones pueden configurar los delitos de amenazas y apología del delito, además de buscar elementos suficientes para judicializar la carpeta.

Explicó que la Unidad de Delitos Cibernéticos trabaja en la identificación de la dirección IP y en la revisión de otras publicaciones realizadas por el youtuber.

Alonso García sostuvo que la situación cobró mayor relevancia después de que el señalado volvió a publicar mensajes relacionados con el Obispo, por lo que la Fiscalía considera que no se trató de un hecho aislado.

“No se identifica que nada más fue una publicación aislada, sino que es un tema reiterativo en relación a esta amenaza”, dijo.

De reunir los elementos probatorios necesarios, adelantó, la dependencia solicitará una orden de aprehensión y señaló que esto podría ocurrir en las próximas horas.

“Estamos trabajando, para que en las próximas horas ya solicitemos ante una autoridad judicial la orden de aprehensión”, indicó.

Además, señaló que se han tomado medidas preventivas en coordinación con el obispo y el Obispado de Aguascalientes ante el riesgo de que terceras personas atiendan las publicaciones del youtuber.

“No es que este sujeto directamente haga algo, sino lo que está él provocando, incitando a través precisamente de sus redes, es que alguna persona pueda ocasionar algún o provocar algún delito”, afirmó.

Una crítica del Obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza, al Gobierno federal provocó que el creador de contenido, simpatizante de la 4T, ofreciera 40 mil pesos por “madrugarlo”.

El hecho causó la condena de diversos sectores y de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Nos hablan a nivel nacional de libertad y pluralidad, pero amenazan con la cárcel a quienes piensan diferente, a quienes se oponen a decisiones que dañan a nuestra Nación. También se habla de soberanía nacional, pero se entrega el País a manos de delincuentes.

“Y a las madres buscadoras se les dice que sí las van a apoyar, que están con ellas, pero nunca les ayudan. Muchas veces nos dicen sí con los labios y no con los hechos”, expuso el prelado el pasado 27 de septiembre.

José Lápiz, quien tiene 620 mil suscriptores en su canal de Youtube, reaccionó al discurso del prelado con un mensaje en X: “Yo les ofrezco 40 mil para que se lo madruguen. Putas ratas con sotana”.

Tras las críticas a su posteo, se lanzó en un video contra los religiosos.

“Por eso me río de la corderada. ‘Ay venimos a defender a nuestro padre, por qué te metes con ellos’. Gente tan taruga y qué coraje me dan. Y voy a seguir ofreciendo por las cabezas de las rameras”, expresó.