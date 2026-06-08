Amenazan los aranceles de Trump a la siembra de tomate

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    Amenazan los aranceles de Trump a la siembra de tomate
    Junto con cultivos como aguacate, mango y berries, el tomate ha sido históricamente de los productos más destacados, tecnificados y modernos de México. REFORMA

El resultado de la menor cosecha, advirtió el USDA, será que el tradicional “colchón” de volumen que suele quedar para el mercado nacional se reduzca y sus precios internos se disparen

Por arancel de EU al tomate mexicano, cultivo y producción en el país van en declive, agricultores sembrarán este año 17% menos que en 2024.

El resultado de la menor cosecha, advirtió el USDA, será que el tradicional “colchón” de volumen que suele quedar para el mercado nacional se reduzca y sus precios internos se disparen, como ya ocurre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dan-vigilancia-del-aicm-a-traficantes-de-armas-AC21230220

Junto con cultivos como aguacate, mango y berries, el tomate ha sido históricamente de los productos más destacados, tecnificados y modernos de México, al producirse en 31 de 32 entidades, principalmente bajo esquemas de agricultura protegida, como los invernaderos.

Sin embargo, el año pasado, la producción en México cayó 12.2 por ciento anual, a 2.8 millones de toneladas, en medio del cobro antidumping desde julio y la sequía en estados productores clave, como Sinaloa; la siembra bajó 8.0 por ciento anual, a 42 mil hectáreas, de acuerdo con un reporte de la Oficina del USDA en Guadalajara.

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