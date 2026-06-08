Amenazan los aranceles de Trump a la siembra de tomate

Por arancel de EU al tomate mexicano, cultivo y producción en el país van en declive, agricultores sembrarán este año 17% menos que en 2024.

El resultado de la menor cosecha, advirtió el USDA, será que el tradicional “colchón” de volumen que suele quedar para el mercado nacional se reduzca y sus precios internos se disparen, como ya ocurre.