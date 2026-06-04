Auxilian a mujer de CDMX ante oferta laboral falsa en Guadalajara

GUADALAJARA, JAL.- Una mujer de 22 años originaria de la Ciudad de México fue auxiliada por policías de San Pedro Tlaquepaque luego de llegar a la Nueva Central Camionera para un supuesto empleo que encontró en redes sociales. De acuerdo con el reporte, la joven vio una oferta laboral en Facebook y, tras contactar a quienes realizaban el reclutamiento, recibió por WhatsApp un boleto de autobús con código QR para viajar a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La mujer señaló que le indicaron que al arribar sería recogida por un taxi para trasladarla a la empresa donde presuntamente trabajaría. Sin embargo, al llegar detectó inconsistencias en la información proporcionada y decidió pedir ayuda a un oficial que se encontraba en el módulo de seguridad de la terminal.

ACTIVAN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Policías municipales y personal del agrupamiento Andrómedas activaron los protocolos de atención, verificaron que no existiera una ficha de búsqueda a su nombre y establecieron contacto con sus familiares, quienes desconocían el viaje. Tras consultar al Ministerio Público y confirmar que la joven se encontraba en buen estado de salud, se determinó que podía regresar a su lugar de origen.

Como no contaba con dinero para el retorno, los propios oficiales realizaron una aportación para adquirir el boleto de autobús y la acompañaron hasta su salida. La Secretaría de Seguridad informó que con este caso suman 83 personas auxiliadas en la Nueva Central Camionera durante la presente administración y exhortó a verificar la autenticidad de las ofertas de trabajo difundidas en redes sociales.

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