AMLO acusa a EU de pactar con ‘Los Chapitos’ la captura de ‘El Mayo’ Zambada

La acusación aparece en su nuevo libro, Pueblo , presentado el 5 de octubre. El expresidente califica la operación como “extrajudicial e intervencionista” y sostiene que provocó una escalada de violencia en Sinaloa derivada de la disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa.

El ex presidente, Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ), acusó al gobierno de Estados Unidos de haber pactado con integrantes de Los Chapitos el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense en julio de 2024.

Según el relato de López Obrador, el operativo del 25 de julio de 2024 representó el desacuerdo más grave que tuvo con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su administración.

AMLO CUESTIONA EL OPERATIVO CONTRA EL MAYO ZAMBADA

En el libro, el exmandatario afirma que el Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses “pactaron, en forma clandestina y extraterritorial” con los hijos de “El Chapo” para “secuestrar y trasladar en un avión particular al territorio estadounidense” a Zambada.

López Obrador sostiene que antes de la captura Sinaloa registraba un promedio de 1.3 homicidios diarios. Después del traslado del capo, según las cifras que presenta en su libro, el promedio habría aumentado a 4.3 asesinatos por día.

El expresidente calcula que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se acumularon alrededor de mil 100 homicidios. En su interpretación, el incremento estuvo relacionado con una “odiosa venganza” dentro de la organización criminal, después de que la entrega de Zambada fuera considerada una traición.

“Si nosotros hubiésemos detenido a Zambada, no hubiese habido tal cantidad de pérdidas de vidas humanas”, afirma López Obrador en el texto.

CONSULTÓ A LAS FUERZAS ARMADAS TRAS CONOCER EL TRASLADO

El relato también describe las consultas que realizó López Obrador después de conocer que “El Mayo” había sido llevado a Estados Unidos.

El entonces presidente preguntó al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; al comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, si alguna autoridad mexicana había participado en la operación.

De acuerdo con el libro, los cuatro funcionarios negaron que México hubiera intervenido en el traslado.

López Obrador también reproduce un reporte que, según afirma, recibió del entonces embajador estadounidense Ken Salazar. En ese documento se señalaba que Washington había sido informado previamente de que Joaquín Guzmán López analizaba entregarse.

El exmandatario sostiene que Estados Unidos supo a las 10:30 horas del 25 de julio que Guzmán López se entregaría en un vuelo privado. A las 14:40 horas, con el avión ya en el aire, recibió información de que Zambada podía encontrarse a bordo. La aeronave aterrizó a las 16:24 horas en Santa Teresa, Nuevo México.

LA PAUSA EN LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

López Obrador afirma que agentes del FBI presentes en el aeropuerto evitaron proporcionar información completa sobre la operación, incluida la identidad del piloto. Según su relato, ese mismo día al piloto se le concedió la deportación voluntaria a México.

El expresidente también sostiene que Joe Biden no conocía previamente la operación. “Estoy seguro de que el presidente Biden ni siquiera se enteró de esta operación irresponsable”, escribe.

A raíz del caso, López Obrador decidió pausar parte de la relación diplomática con Estados Unidos y dejó de recibir al embajador Ken Salazar. Justificó la decisión como una respuesta ante lo que consideró una “falta de respeto a nuestra soberanía nacional”.

En otro pasaje, cuestionó al embajador y a sus superiores sobre si aceptarían que México actuara de manera similar contra funcionarios estadounidenses. “Estoy seguro que no les gustaría que nuestro gobierno o cualquier ciudadano mexicano presentara denuncias en nuestro país con bombo y platillo contra funcionarios norteamericanos de alto nivel”, escribió.

AMLO TAMBIÉN DEFIENDE A RUBÉN ROCHA MOYA

El libro dedica otro apartado a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien fue señalado en abril de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos.

López Obrador cuestiona las acusaciones y asegura que Estados Unidos utiliza un “modus operandi” basado en testigos protegidos, filtraciones y manejo de información pública.

También sostiene que Washington no había presentado pruebas que sustentaran los señalamientos. De acuerdo con el relato incluido en Pueblo, la FGR informó en julio de 2026 que no contaba con elementos suficientes para proceder contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y los demás señalados, aunque la investigación permanecía abierta.

“Se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadunidenses sobre que México es el causante de la drogadicción de Estados Unidos”, escribió el expresidente.