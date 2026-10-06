$!Detienen a ‘El Tanque’, presunto cofundador del CJNG, vinculado con Amílcar y Luis Alberto Olán

Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por autoridades como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido presuntamente tenía actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La captura fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones federales. De acuerdo con García Harfuch, en el operativo participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y labores de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

EL TANQUE ES VINCULADO A HOMICIDIOS, EXTORSIÓN, SECUESTRO, HUACHICOLEO Y MÁS DELITOS Según las investigaciones referidas por García Harfuch, Iván “N” estaría relacionado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. La SSPC también informó que las investigaciones lo relacionan con robo de vehículos y mercancías, además del ataque contra un helicóptero que participaba en una operación para detener a un objetivo prioritario, ocurrido en Jalisco en mayo de 2015. Durante la detención, realizada en flagrancia, fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. El detenido fue informado de sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente. Posteriormente será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica.

‘EL TANQUE’ FUE SANCIONADO POR ESTADOS UNIDOS EN 2024 En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, entre las personas sancionadas por sus presuntos vínculos con una red de robo de combustible relacionada con el CJNG. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Cazarín Molina era considerado un integrante de alto nivel del CJNG y estaba involucrado principalmente en actividades de robo de combustible en Jalisco y Veracruz. La dependencia estadounidense también lo señaló por actividades relacionadas con tráfico de drogas, extorsión y homicidio. La sanción de 2024 incluyó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas vinculadas directa o indirectamente con actividades de robo de combustible relacionadas con el CJNG. Estados Unidos señaló entonces que esta red generaba decenas de millones de dólares al año para el grupo delictivo. García Harfuch indicó que, como parte de las investigaciones para localizar a Iván “N”, hubo intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). ‘EL TANQUE’ ES VINCULADO CON ATAQUE A HELICÓPTERO EN JALISCO Las autoridades mexicanas señalaron que Iván “N” también está relacionado con el ataque ocurrido en Jalisco en 2015 contra un helicóptero del Ejército Mexicano que participaba en un operativo. La SSPC indicó que la investigación ubicó al detenido como parte de las personas relacionadas con ese ataque, en el que murieron integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal. La acusación forma parte de las investigaciones referidas por las autoridades y deberá ser determinada por las instancias judiciales correspondientes.

AUDIOS VINCULAN A ‘EL TANQUE’ CON NEGOCIOS DE BALASTOS DURANTE CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA Además de los señalamientos de las autoridades, el nombre de Iván Cazarín Molina apareció en agosto pasado en audios difundidos por el medio Latinus, relacionados con negocios de balasto utilizado como material para obras del Tren Maya. En las grabaciones, Luis Alberto Olán habría mencionado tener una relación con “El Tanque” y haber utilizado ese vínculo para que integrantes del CJNG dejaran de extorsionar al propietario de una mina de balasto. En otro audio, Amílcar Olán habla sobre su hermano Luis Alberto y afirma que tenía relación con integrantes del grupo delictivo. Estas referencias corresponden a los audios difundidos por el medio y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial sobre los hechos señalados.

¿QUIÉN DETERMINARÁ SU SITUACIÓN JURÍDICA? Tras su detención en Zapopan, Iván “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales junto con el arma, las drogas y el vehículo asegurados durante el operativo. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada será la instancia encargada de continuar con el procedimiento y presentar al detenido ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme al proceso.