AMLO impuso a Rubén Rocha Moya en Sinaloa... ‘Fui candidato por decisión del presidente’

En un hecho poco habitual dentro de Morena, el gobernador Rubén Rocha Moya admitió que su postulación a la gubernatura de Sinaloa en 2021 fue producto de una decisión personal del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y no del resultado de encuestas internas.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) Culiacán 2025, Rocha Moya explicó que las mediciones favorecían al entonces alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, pero que la decisión final se basó en la antigua amistad que lo une con López Obrador desde los años en que ambos militaban en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Me lo comunicó el propio Ricardo Monreal —dijo Rocha Moya—. Me explicó que el Presidente había decidido mantener mi candidatura porque, a pesar de los resultados, consideró que yo tenía más intención de voto. Esa fue una decisión directa de él”, relató durante la presentación del libro La Decisión del periodista Héctor Ponce.

UNA AMISTAD QUE VIENE DESDE EL PRD

El mandatario recordó que su vínculo con Andrés Manuel López Obrador se remonta a finales de los años noventa, cuando ambos compartían militancia en el PRD. En aquel tiempo, Rocha fue candidato a la gubernatura de Sinaloa y AMLO presidía el comité nacional del partido.

“Él vino a acompañarme en la campaña del 98, caminó conmigo por los pueblos y desde entonces hicimos amistad”, señaló. Esa relación de confianza —dijo— influyó en la designación de su candidatura en 2021, pese a que las encuestas internas de Morena mostraban ventaja para otros aspirantes.

Rocha Moya también reveló que el propio presidente le explicó personalmente los motivos de su decisión: “Me dijo que había revisado los resultados y que en el rubro de intención de voto yo tenía el doble que el más cercano. Entonces, me comentó: ‘¿Quién dice que no debe ser Rocha el candidato?’”.

EL CONFLICTO CON “EL QUÍMICO” BENÍTEZ

El episodio dejó fuera de la contienda al exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quien tiempo después denunció ser víctima de una persecución política encabezada por el propio gobernador y por el entonces secretario de Gobierno, Enrique Inzunza.

Benítez buscó nuevamente la candidatura para la alcaldía de Mazatlán, pero terminó siendo separado de su cargo como Secretario de Turismo de Sinaloa, alejándose de la vida pública tras una serie de acusaciones por desempeño irregular de la función pública.

En febrero de 2023, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó al Congreso local iniciar un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional y permitir su enjuiciamiento como ciudadano común. Rocha Moya confirmó en su conferencia semanal que había decidido removerlo de su cargo “en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación”.

“CONGRUENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN”

El gobernador señaló que su decisión de destituir a Benítez Torres fue una medida ética y necesaria para mantener la coherencia del movimiento de la Cuarta Transformación. “Es deber de quienes participamos en la vida pública observar una conducta congruente con los principios que enarbolamos respecto al combate a la corrupción”, afirmó.

La salida de Benítez marcó el fin de una relación política que había sido clave en los primeros meses del gobierno morenista en Sinaloa. Desde entonces, Rocha Moya ha reiterado su compromiso con los ideales impulsados por el presidente López Obrador, enfatizando la lealtad como valor central de su administración.

El caso dejó en evidencia la influencia directa que el exmandatario federal aún conserva dentro de Morena y la complejidad de las decisiones internas del partido en los estados, donde las designaciones suelen combinar criterios políticos, encuestas y afinidades personales.

DATOS CURIOSO

• Rubén Rocha Moya fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa antes de iniciar su carrera política.

• Luis Guillermo “El Químico” Benítez es químico farmacobiólogo y militó en el PRI antes de unirse a Morena.

• El libro La Decisión, donde Rocha Moya hizo las revelaciones, analiza los procesos internos de selección de candidatos en Morena.