¿AMLO mató a su hermano?... esto dicen las 2 versiones de la historia

La conversación resurgió a partir de publicaciones en redes sociales que difundieron imágenes de supuestos documentos del diario Rumbo Nuevo , fechados el 9 de junio de aquel año. En esos materiales se narran versiones del hecho que habrían sido registradas en su momento por la prensa local.

El nombre de Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) volvió a colocarse en tendencia por un episodio que, aunque ocurrió hace más de cinco décadas, sigue generando controversia: la muerte de su hermano menor, José Ramón López Obrador , en Villahermosa, Tabasco, en 1969.

Sin embargo, hasta ahora la autenticidad de esas imágenes no ha sido verificada de manera independiente, lo que ha mantenido el tema en el terreno de la discusión digital más que en el de la confirmación documental.

LA VERSIÓN QUE CIRCULA EN DOCUMENTOS Y REDES

De acuerdo con lo difundido en plataformas digitales, el caso habría sido reportado en dos versiones distintas por el periódico tabasqueño.

En la primera, considerada la versión oficial, se relata que el menor habría tomado una pistola Super Colt calibre .38 dentro del negocio familiar “Novedades Andrés”, y que el arma se habría disparado de forma accidental tras caer del mostrador. En ese escenario, se menciona que AMLO habría declarado ante el Ministerio Público que se encontraba de espaldas al momento del disparo.

La segunda versión, descrita como “callejera”, sugiere que los hermanos habrían estado manipulando el arma durante un juego, lo que habría provocado el disparo accidental.

Los documentos difundidos también señalan que el certificado médico legista indicaría una trayectoria de la bala de abajo hacia arriba, sin detallar distancias ni otros elementos técnicos concluyentes. La causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio derivado de una herida por arma de fuego en la masa encefálica.

LA CITA ATRIBUIDA A MONSIVÁIS QUE ENCENDIÓ EL DEBATE

El tema volvió a escalar después de que medios retomaran una supuesta entrevista atribuida al escritor Carlos Monsiváis, en la que se le adjudican declaraciones fuertes sobre el entonces líder político.

“A Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad... ¡Está loco! Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Hace algunos años le di cobijo cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años; había asesinado, accidentalmente, a su hermano.”

La cita ha circulado ampliamente en redes sociales, pero su origen, fecha exacta y contexto editorial no han podido ser verificados. Tampoco existe confirmación pública de su autenticidad dentro de archivos confiables del trabajo periodístico o literario del cronista.

UN TEMA QUE HA ACOMPAÑADO LA CARRERA POLÍTICA DE AMLO

Este episodio no es nuevo en el debate político en México. La muerte de José Ramón López Obrador ha sido utilizada en distintas etapas de la carrera del exmandatario como elemento de confrontación política.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el debate del año 2000 por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. En esa ocasión, el panista Diego Fernández de Cevallos lanzó una acusación directa en su contra, señalando: “Yo a usted tendría que acusarlo de asesino”.

Durante ese intercambio, AMLO rechazó cualquier responsabilidad criminal y acusó a sus adversarios de utilizar el caso con fines políticos. Reconoció la muerte de su hermano como un accidente, pero negó categóricamente las acusaciones en su contra.

Con el paso del tiempo, el episodio se ha mantenido como un punto recurrente en debates electorales y discusiones en redes sociales, donde reaparece en distintos contextos sin nuevos elementos probatorios.

REDES SOCIALES Y EL NUEVO CICLO DE LA POLÉMICA

En la era digital, el caso ha encontrado un nuevo impulso. Publicaciones en plataformas como X (antes Twitter) han permitido que imágenes, documentos y versiones no verificadas circulen con rapidez, amplificando el alcance del tema.

En esta ocasión, la difusión de supuestas páginas del periódico Rumbo Nuevo y la cita atribuida a Monsiváis han reactivado una discusión que mezcla historia, política y desinformación, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial o académica de los nuevos materiales.