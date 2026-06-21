Teme AMLO que hable ‘El Mayo’, afirma el ex embajador de EU, Ken Salazar

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México
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    Teme AMLO que hable ‘El Mayo’, afirma el ex embajador de EU, Ken Salazar
    El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, detalla conversaciones sobre los temores de AMLO por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Reforma

En su nuevo libro de memorias, el ex representante norteamericano narra confidencias que le contó un empresario cercano al entonces mandatario mexicano

CDMX.- El ex presidente Andrés Manuel López Obrador estaría muy preocupado por la información sobre políticos mexicanos que el Gobierno de Estados Unidos pudiera obtener del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, revela el ex embajador estadounidense Ken Salazar.

En un nuevo libro de memorias que se publicará en julio por la editorial BenBella Books -que compartió expresamente la obra con Grupo Reforma por adelantado--, Salazar afirma que un empresario y confidente cercano al ex Mandatario le confesó a finales de agosto de 2024 que López Obrador estaba muy preocupado luego de que EU arrestara a “El Mayo” un mes antes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-mayo-zambada-el-final-de-un-imperio-criminal-OE17130428

“En esas fechas, (lo) escuché de un amigo al que yo llamaba ‘El Susurrador’. Él era un prominente empresario mexicano que de vez en cuando me daba consejos. Pero principalmente él era alguien que le susurraba al oído a AMLO. Era un amigo y confidente del Presidente mexicano”, dice Salazar en su libro de memorias.

“Casi siempre, ‘El Susurrador’ me contaba las cosas buenas que de forma casual e informal AMLO le decía sobre mí. Pero esta vez no: ‘AMLO es un hombre diferente’, me advirtió. ‘No puede soltar el poder. (AMLO) está muy preocupado por la información que EU pueda obtener de El Mayo’, me dijo. Como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera ‘soltar la sopa’ sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos”, expone Salazar evitando mencionar la identidad del empresario que le confió el secreto.

En su texto, el ex embajador apunta que la entrega de “El Mayo” a autoridades de EU en un aeropuerto de Nuevo México el 25 de julio de 2024 fue un hecho que sorprendió a todos los funcionarios de EU, y lo atribuyó a la acción de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también fue arrestado al llegar con Zambada. ”Como Embajador de EU en México, yo me enteré de estos arrestos esa misma tarde”, dice Salazar.

$!El libro de memorias de Salazar estará siendo publicado en julio de este año.
El libro de memorias de Salazar estará siendo publicado en julio de este año. Reforma

Bajo el título de “Las Fronteras: Mi Lucha por un EU incluyente”, el demócrata asegura que a pesar de haber cultivado una relación con López Obrador desde su llegada a México en 2021, el entonces Presidente dejó de hablarle después del arresto de “El Mayo”, y tras sus críticas a su propuesta de reforma al Poder Judicial.

“Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial. Pero al igual que mis otras comunicaciones de ese tiempo, estas quedaron sin respuesta”, dice Salazar recordando que López Obrador lo acusó el 23 de agosto de infringir la soberanía de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-mayo-zambada-lider-del-cartel-de-sinaloa-confiesa-que-soborno-a-militares-politicos-y-policias-y-pide-perdon-CF17122154

“Yo no hablaba para infringir la soberanía de México, ni mucho menos. Había hablado sobre el Estado de Derecho tanto en EU como en México.

“Era bien sabido que los poderosos cárteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del Gobierno. Un Poder Judicial electo, sin duda, otorgaría más poder a los cárteles”, dice Salazar, quien dejo la Embajada el 7 de enero de 2025.

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