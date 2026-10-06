AMLO pone fecha a su retiro político: solo regresaría si México enfrenta una crisis extrema
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Desde su retiro en Palenque, también respaldó a Claudia Sheinbaum y llamó a Morena a respetar sus procesos internos.
Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre su futuro político en las páginas de su nuevo libro, Pueblo, donde reafirma que su retiro de la vida pública es una decisión que pretende mantener.
El expresidente señala que solamente consideraría regresar ante una causa mayor. Entre los escenarios que menciona están un golpe de Estado o una intervención extranjera, aunque aclara que no existen señales de que algo así pueda ocurrir.
LÓPEZ OBRADOR REITERA SU RETIRO DE LA POLÍTICA
En su libro, López Obrador sostiene que mantenerse ligado al poder después de dejar un cargo público sería un error.
El exmandatario afirma que decidió retirarse de la actividad política y que actualmente no tiene interés en participar nuevamente en asuntos públicos.
Desde Palenque, Chiapas, describe una vida alejada de las actividades gubernamentales, dedicada principalmente a escribir. También asegura sentirse satisfecho con lo realizado durante su trayectoria política.
El expresidente señala que actualmente vive tranquilo y rodeado de naturaleza, una etapa que presenta como parte de su decisión de mantenerse fuera de la política activa.
AMLO DESCARTA CONFRONTACIÓN CON CLAUDIA SHEINBAUM
López Obrador también dedica parte de sus consideraciones a Claudia Sheinbaum, a quien entregó el bastón de mando tras concluir su administración.
El exmandatario asegura que se encuentra tranquilo con la manera en que Sheinbaum ha conducido el gobierno y descarta cualquier enfrentamiento con la presidenta.
En Pueblo, expresa además su respeto hacia Sheinbaum y destaca que no existe intención de confrontación entre ambos.
Su postura ocurre mientras Morena enfrenta el proceso de preparación rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego distintas gubernaturas y otros cargos de elección popular.
AMLO LLAMA A VOTAR POR MORENA
En las páginas finales de Pueblo, López Obrador hace un llamado directo a votar por Morena, partido que considera una garantía de bienestar para la población.
También pide a los integrantes del movimiento respetar las reglas internas para la selección de candidatos.
El expresidente advierte que quienes busquen una candidatura a pesar de no obtener el respaldo en las encuestas pueden terminar afectados políticamente.
Para López Obrador, insistir en una postulación por encima de los mecanismos establecidos podría revelar intereses relacionados con el poder y los beneficios que este representa.
PIDE A MORENA NO ALEJARSE DE SUS PRINCIPIOS
El exmandatario también plantea que Morena debe encontrar un equilibrio entre obtener buenos resultados electorales y mantener los principios que dieron origen al movimiento.
En ese sentido, advierte sobre los riesgos de llevar el pragmatismo político al extremo y convertir al partido únicamente en una estructura para conseguir cargos públicos.
López Obrador concluye su mensaje colocando al pueblo como el centro de la actividad política y pide mantener la unidad dentro de Morena.
Aunque mantiene su respaldo al partido y a Claudia Sheinbaum, su mensaje deja clara una diferencia: asegura que su participación política terminó y que solo una situación considerada extrema podría hacerlo cambiar de decisión.