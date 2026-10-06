AMLO pone fecha a su retiro político: solo regresaría si México enfrenta una crisis extrema

Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre su futuro político en las páginas de su nuevo libro, Pueblo, donde reafirma que su retiro de la vida pública es una decisión que pretende mantener.

El expresidente señala que solamente consideraría regresar ante una causa mayor. Entre los escenarios que menciona están un golpe de Estado o una intervención extranjera, aunque aclara que no existen señales de que algo así pueda ocurrir.

LÓPEZ OBRADOR REITERA SU RETIRO DE LA POLÍTICA

En su libro, López Obrador sostiene que mantenerse ligado al poder después de dejar un cargo público sería un error.

El exmandatario afirma que decidió retirarse de la actividad política y que actualmente no tiene interés en participar nuevamente en asuntos públicos.

Desde Palenque, Chiapas, describe una vida alejada de las actividades gubernamentales, dedicada principalmente a escribir. También asegura sentirse satisfecho con lo realizado durante su trayectoria política.

El expresidente señala que actualmente vive tranquilo y rodeado de naturaleza, una etapa que presenta como parte de su decisión de mantenerse fuera de la política activa.

AMLO DESCARTA CONFRONTACIÓN CON CLAUDIA SHEINBAUM

López Obrador también dedica parte de sus consideraciones a Claudia Sheinbaum, a quien entregó el bastón de mando tras concluir su administración.

El exmandatario asegura que se encuentra tranquilo con la manera en que Sheinbaum ha conducido el gobierno y descarta cualquier enfrentamiento con la presidenta.

En Pueblo, expresa además su respeto hacia Sheinbaum y destaca que no existe intención de confrontación entre ambos.

Su postura ocurre mientras Morena enfrenta el proceso de preparación rumbo a las elecciones de 2027, cuando estarán en juego distintas gubernaturas y otros cargos de elección popular.