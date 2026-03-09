Sheinbaum rechaza rumor sobre AMLO en hospital militar y exhibe a periodista por difundirlo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador haya sido hospitalizado en la Ciudad de México, luego de que durante el fin de semana circulara en redes sociales una versión que lo ubicaba en el Hospital Militar.

Cuestionada en su conferencia matutina sobre el aumento de noticias falsas, la mandataria federal sostuvo que esa información es “completamente falsa” y criticó la difusión de contenidos sin sustento.

“Primero la irresponsabilidad de algunos comunicadores y lo digo con todas sus letras, Jorge Fernández Menéndez. Él fue quien estuvo difundiendo que el presidente había entrado al hospital militar. ¿Qué fuente tenía? Ninguna, porque era falso”, señaló.

Sheinbaum Pardo cuestionó que un periodista publique información sin verificar y consideró que se trata de una conducta irresponsable al tratarse de un tema sensible. “¿Cómo es posible que alguien que se dice periodista, que está comprometido con la verdad, pueda difundir una noticia de este tipo? Es irresponsable, por lo menos es irresponsable”, expresó.

La titular del Ejecutivo sostuvo que la circulación de ese tipo de contenidos forma parte de campañas de desinformación que, afirmó, buscan afectar la imagen de México. “¿Qué objetivo tiene difundir una imagen falsa? Pues dañar al país, porque no es dañar al presidente, es dañar al país, afectar a México”, dijo.

Como antecedente, mencionó que tras un operativo en Jalisco vinculado con la detención de un presunto integrante de la delincuencia organizada se difundieron imágenes y versiones falsas en redes sociales, que incluso derivaron en cuestionamientos de diplomáticos extranjeros.

Ante ese escenario, llamó a la población a no dar por cierta toda la información que circula en plataformas digitales y a mantener una postura crítica frente a los contenidos que se comparten de manera masiva.

Asimismo, recordó que su propuesta de reforma electoral plantea que, durante campañas, los contenidos generados con inteligencia artificial deben advertir que se trata de material creado con esa tecnología, con el fin de evitar engaños. “Se puede publicar, pero que diga que es uso de inteligencia artificial, para que la gente pueda conocer de mejor manera que no son imágenes reales”, explicó.