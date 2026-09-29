AMLO reaparece públicamente en Banco del Bienestar de Palenque; así fue visto (VIDEO)

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    AMLO reaparece públicamente en Banco del Bienestar de Palenque; así fue visto (VIDEO)
    Andrés Manuel López Obrador captado saliendo de un Banco del Bienestar en Palenque, Chiapas. VANGUARDIA

El expresidente Andrés Manuel López Obrador convivió y se tomó fotos con ciudadanos en Chiapas, generando revuelo en redes sociales.

Andrés Manuel López Obrador reapareció en público este martes 29 de septiembre en el municipio de Palenque, Chiapas. El expresidente de México fue captado al salir de una sucursal del Banco del Bienestar, donde varios ciudadanos se acercaron para saludarlo y pedirle fotografías.

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Un video grabado en el lugar muestra al exmandatario saliendo de las instalaciones de la institución financiera. En las imágenes se observa a López Obrador vistiendo una chamarra azul marino sobre una camisa blanca, mientras sostiene un sobre amarillo y sonríe a las personas que lo abordaron.

La presencia del expresidente generó revuelo entre los habitantes y usuarios de redes sociales. Aunque las publicaciones iniciales de distintos medios señalaron que no había una confirmación oficial sobre el motivo de su visita, en plataformas digitales trascendió que habría acudido a realizar un trámite relacionado con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esta reaparición pública es una de las pocas que se han registrado desde que concluyó su mandato presidencial. López Obrador ha mantenido su residencia en su finca de Palenque, por lo que sus apariciones en espacios públicos continúan captando la atención mediática y de sus simpatizantes.

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APARICIONES ANTERIORES

Desde que concluyó su periodo presidencial el 1 de octubre de 2024 y se retiró a su finca en Palenque, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una postura de bajo perfil, aunque ha tenido apariciones públicas y en redes sociales puntuales, tales como:

La presentación de su libro Grandeza en noviembre de 2025: Rompió más de un año de silencio mediante un video grabado en el jardín de su propiedad. En el mensaje presentó su obra y reafirmó su jubilación política para no “hacerle sombra” a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde señaló los únicos motivos que le harían volver a al vida pública: atentados a la democracia, acoso a la presidenta o violaciones a al soberanía nacional.

Participación en la Elección Judicial en junio de 2025: Acudió a emitir su voto en la jornada extraordinaria de elecciones para renovar cargos del Poder Judicial donde fue fotografiado saludando a las personas.

Fotografía junto a su hijo y pronunciamientos en 2026: Reapareció en plataformas digitales a través de una imagen difundida por su hijo Andrés Manuel López Beltrán en Instagram, además, de manera irregular ha publicado reflexiones en sus redes sociales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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