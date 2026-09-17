Amnistía Internacional exige investigar como feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y pidió a las autoridades investigar el caso como feminicidio. A través de sus redes sociales, el organismo señaló que el homicidio de la estudiante ocurrió en un contexto de violencia feminicida contra las mujeres en México, por lo que llamó a las autoridades de Morelos a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género y debida diligencia. Amnistía Internacional pidió que las indagatorias contemplen todas las líneas relacionadas con posibles razones de género, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. También solicitó garantizar a la familia de Claudia sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, además de evitar cualquier forma de revictimización.

¿QUÉ SE SABE DEL ASESINATO DE CLAUDIA TACORONTE? Claudia Tacoronte fue asesinada la noche del 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos. De acuerdo con la información proporcionada, la estudiante habría sido atacada con un arma blanca durante un robo. Tras resultar lesionada, Claudia habría buscado refugio y ayuda dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, las heridas que sufrió fueron de gravedad y murió antes de recibir atención médica. El caso fue posteriormente investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

FISCALÍA OBTIENE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PRESUNTO RESPONSABLE El 16 de septiembre, la Fiscalía de Morelos difundió una ficha de búsqueda para localizar a Francisco Javier “N”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las investigaciones, los videos aportados por ciudadanos y otros indicios permitieron a la Fiscalía Especializada solicitar una orden de aprehensión ante un juez. La autoridad judicial concedió la orden y, de acuerdo con el fiscal, elementos de la Fiscalía fueron desplegados para localizar al señalado y ponerlo a disposición de un juzgado. “Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera”, informó Blumenkron Escobar ante medios de comunicación en Cuernavaca. El fiscal agregó que la orden corresponde contra un hombre identificado como Francisco Javier “N”, a quien se atribuye responsabilidad en el feminicidio de la estudiante. Hasta la información proporcionada, las autoridades no habían reportado la detención del señalado.

FILTRAN VIDEOS E IMÁGENES DE PRESUNTO FEMINICIDA DE CLAUDIA TACORONTE EN REDES SOCAILES En redes sociales han circulado imágenes y videos en los que usuarios aseguran identificar a Francisco Javier “N”. Algunas publicaciones también lo han señalado previamente por el presunto robo de una bicicleta; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Uno de los videos difundidos muestra presuntamente los últimos momentos de Claudia después de haber sido lesionada con un arma blanca. De acuerdo con las versiones compartidas en redes sociales, la joven habría intentado refugiarse en la Casa de la Cultura de Cuautla después de ser asaltada y agredida. También circuló la versión de que el presunto agresor, quien habría utilizado una sudadera blanca y una mochila negra, escapó corriendo por la calle de Los Pinos. Francisco Javier “N” también ha sido identificado en publicaciones de redes sociales con los alias de “Paco” o “El Trompas”, aunque los señalamientos sobre supuestas actividades delictivas en Cuautla no han sido confirmados oficialmente.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE ESCLARECER EL CASO Ante el asesinato, Amnistía Internacional reiteró su exigencia para que las autoridades de Morelos investiguen el caso como feminicidio y agoten las líneas relacionadas con posibles razones de género. El organismo también pidió que la investigación determine las responsabilidades correspondientes y que la familia de Claudia tenga acceso a la verdad, justicia y reparación. “La violencia feminicida no puede normalizarse. Justicia para Claudia”, expresó Amnistía Internacional en su pronunciamiento.