Amnistía Internacional exige investigar como feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Amnistía Internacional exige investigar como feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte
    Amnistía Internacional pidió investigar como feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española en Morelos. VANGUARDIA

Amnistía Internacional pidió investigar como feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte y garantizar verdad, justicia y reparación para su familia

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y pidió a las autoridades investigar el caso como feminicidio.

A través de sus redes sociales, el organismo señaló que el homicidio de la estudiante ocurrió en un contexto de violencia feminicida contra las mujeres en México, por lo que llamó a las autoridades de Morelos a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género y debida diligencia.

Amnistía Internacional pidió que las indagatorias contemplen todas las líneas relacionadas con posibles razones de género, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

También solicitó garantizar a la familia de Claudia sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, además de evitar cualquier forma de revictimización.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinato-de-claudia-tacoronte-estudiante-espanola-en-morelos-gobernadora-asegura-que-habra-justicia-MM23494118

¿QUÉ SE SABE DEL ASESINATO DE CLAUDIA TACORONTE?

Claudia Tacoronte fue asesinada la noche del 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos. De acuerdo con la información proporcionada, la estudiante habría sido atacada con un arma blanca durante un robo.

Tras resultar lesionada, Claudia habría buscado refugio y ayuda dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, las heridas que sufrió fueron de gravedad y murió antes de recibir atención médica.

El caso fue posteriormente investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

FISCALÍA OBTIENE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PRESUNTO RESPONSABLE

El 16 de septiembre, la Fiscalía de Morelos difundió una ficha de búsqueda para localizar a Francisco Javier “N”, señalado por las autoridades como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las investigaciones, los videos aportados por ciudadanos y otros indicios permitieron a la Fiscalía Especializada solicitar una orden de aprehensión ante un juez.

La autoridad judicial concedió la orden y, de acuerdo con el fiscal, elementos de la Fiscalía fueron desplegados para localizar al señalado y ponerlo a disposición de un juzgado.

“Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera”, informó Blumenkron Escobar ante medios de comunicación en Cuernavaca.

El fiscal agregó que la orden corresponde contra un hombre identificado como Francisco Javier “N”, a quien se atribuye responsabilidad en el feminicidio de la estudiante.

Hasta la información proporcionada, las autoridades no habían reportado la detención del señalado.

FILTRAN VIDEOS E IMÁGENES DE PRESUNTO FEMINICIDA DE CLAUDIA TACORONTE EN REDES SOCAILES

En redes sociales han circulado imágenes y videos en los que usuarios aseguran identificar a Francisco Javier “N”. Algunas publicaciones también lo han señalado previamente por el presunto robo de una bicicleta; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Uno de los videos difundidos muestra presuntamente los últimos momentos de Claudia después de haber sido lesionada con un arma blanca. De acuerdo con las versiones compartidas en redes sociales, la joven habría intentado refugiarse en la Casa de la Cultura de Cuautla después de ser asaltada y agredida.

También circuló la versión de que el presunto agresor, quien habría utilizado una sudadera blanca y una mochila negra, escapó corriendo por la calle de Los Pinos.

Francisco Javier “N” también ha sido identificado en publicaciones de redes sociales con los alias de “Paco” o “El Trompas”, aunque los señalamientos sobre supuestas actividades delictivas en Cuautla no han sido confirmados oficialmente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-morelos-identifica-a-presunto-feminicida-de-claudia-tacoronte-emiten-ficha-de-busqueda-IH23536835

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE ESCLARECER EL CASO

Ante el asesinato, Amnistía Internacional reiteró su exigencia para que las autoridades de Morelos investiguen el caso como feminicidio y agoten las líneas relacionadas con posibles razones de género.

El organismo también pidió que la investigación determine las responsabilidades correspondientes y que la familia de Claudia tenga acceso a la verdad, justicia y reparación.

“La violencia feminicida no puede normalizarse. Justicia para Claudia”, expresó Amnistía Internacional en su pronunciamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Violencia
Investigaciones

Localizaciones


Morelos

Organizaciones


Amnistía Internacional

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Trayectoria de Romero Oropeza

Trayectoria de Romero Oropeza
NosotrAs: Las puertas que dejamos abiertas

NosotrAs: Las puertas que dejamos abiertas

Daniel Maximiliano, de cuatro años, fue localizado sin vida en Xalapa. La Fiscalía detuvo a tres familiares y los investiga por homicidio y desaparición.

La trágica muerte de un niño de 4 años en Xalapa da un giro inesperado... los denunciantes son los sospechosos
La próxima suspensión es para las líneas con terminación ‘3’, que tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse.

Inicia suspensión de líneas no registradas con terminación ‘2’
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos de las letras N, Ñ y O.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ y O este 17 de septiembre
La Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, aparte del color y tradición, está marcada por la prohibición de uno de los antojitos mexicanos más populares: vender elotes preparados.

¡Sin elotes en el Grito de Independencia! ¿Por qué los prohibieron en Cuernavaca?
Estos son los nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026, tras una dinámica de votación con dados, cartas y ruleta.

La Casa de los Famosos México 2026... Ellos son los nominados de la octava semana
Manning, quarterback de Texas arrancó 2026 con 500 yardas, cinco touchdowns y dos intercepciones en sus primeros dos partidos.

Arch Manning empieza a escribir su propia historia rumbo a la NFL