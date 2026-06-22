Paro nacional de transportistas AMOTAC: estas son las carreteras que serán bloqueadas este 24 de junio

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) ha confirmado la realización de un paro nacional para este miércoles 24 de junio de 2026. La jornada de protestas consistirá en una manifestación pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país, con especial concentración en los accesos clave al Estado de México y la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes oficiales de la organización, las movilizaciones darán inicio formal a partir de las 07:00 horas. Los transportistas advirtieron que, si no se entabla un diálogo resolutivo con las autoridades federales, iniciarán una marcha lenta con sus unidades de carga, turismo y pasaje en dirección al Zócalo de la Ciudad de México, lo que podría colapsar la circulación durante la jornada.

Vialidades y puntos de concentración en el Estado de México

El Valle de México y sus conexiones carreteras serán una de las zonas con mayor impacto vial. Los operadores prevén concentraciones masivas en puntos estratégicos que incluyen casetas de cobro y vialidades urbanas de alta densidad:

- Autopista México–Querétaro: Afectaciones directas a la altura de la caseta de Tepotzotlán.

- Circuito Exterior Mexiquense: Concentración en la caseta de Cuautitlán–Tultitlán.

- Arco Norte y región Hidalgo: Bloqueos en la caseta de Tula y en la carretera Tula–Jorobas.

- Vías urbanas: Cierres y asentamientos en la avenida José López Portillo, a la altura de Tultitlán.

- Autopista México–Pachuca: Movilizaciones cerca de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec.

- Carretera México–Tulancingo: Concentración de unidades en el entronque de Otumba.