Paro nacional de transportistas AMOTAC: estas son las carreteras que serán bloqueadas este 24 de junio

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    Paro nacional de transportistas AMOTAC: estas son las carreteras que serán bloqueadas este 24 de junio
    La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) ha confirmado la realización de un paro nacional. FOTO: CUARTOSCURO

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunció movilizaciones masivas a partir de las 07:00 horas de este miércoles 24 de junio de 2026. Conoce las rutas críticas y evita contratiempos.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) ha confirmado la realización de un paro nacional para este miércoles 24 de junio de 2026. La jornada de protestas consistirá en una manifestación pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país, con especial concentración en los accesos clave al Estado de México y la Ciudad de México.

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De acuerdo con los reportes oficiales de la organización, las movilizaciones darán inicio formal a partir de las 07:00 horas. Los transportistas advirtieron que, si no se entabla un diálogo resolutivo con las autoridades federales, iniciarán una marcha lenta con sus unidades de carga, turismo y pasaje en dirección al Zócalo de la Ciudad de México, lo que podría colapsar la circulación durante la jornada.

Vialidades y puntos de concentración en el Estado de México

El Valle de México y sus conexiones carreteras serán una de las zonas con mayor impacto vial. Los operadores prevén concentraciones masivas en puntos estratégicos que incluyen casetas de cobro y vialidades urbanas de alta densidad:

- Autopista México–Querétaro: Afectaciones directas a la altura de la caseta de Tepotzotlán.

- Circuito Exterior Mexiquense: Concentración en la caseta de Cuautitlán–Tultitlán.

- Arco Norte y región Hidalgo: Bloqueos en la caseta de Tula y en la carretera Tula–Jorobas.

- Vías urbanas: Cierres y asentamientos en la avenida José López Portillo, a la altura de Tultitlán.

- Autopista México–Pachuca: Movilizaciones cerca de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec.

- Carretera México–Tulancingo: Concentración de unidades en el entronque de Otumba.

$!La jornada de protestas consistirá en una manifestación pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país.
La jornada de protestas consistirá en una manifestación pacífica en las principales carreteras de los 32 estados del país. FOTO: CUARTOSCURO

Lista completa de carreteras con previsión de afectaciones

El paro nacional afectará de manera directa las principales redes del centro del país. Los automovilistas y usuarios del transporte público deberán anticipar demoras en las siguientes vialidades:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Carretera México-Chalco

Autopista México-Pirámides

Autopista México-Cuernavaca

Avenida José López Portillo y Vía Morelos

Autopista México-Puebla

Autopista Arco Norte

Diversas entradas y accesos hacia la Ciudad de México

Las demandas detrás del paro de transporte

Los motivos que impulsan esta movilización responden a la falta de soluciones concretas para el sector en sus modalidades de carga, turismo y pasaje. Entre los puntos principales del pliego petitorio de la AMOTAC destacan la exigencia de mayor seguridad en las carreteras federales mediante operativos eficaces de la Guardia Nacional, el cese de extorsiones en retenes militares y federales, y la regulación de cobros excesivos por el servicio de grúas. Asimismo, demandan la simplificación de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la eliminación de permisos municipales para transitar.

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El megabloqueo programado para este 24 de junio plantea un escenario de alta complejidad vial que coincidirá, además, con fechas de alta movilidad ciudadana. Se exhorta a los automovilistas a planificar sus traslados con anticipación, monitorear de forma continua los reportes de tránsito de la Guardia Nacional Carreteras y considerar el uso de vías alternas o reprogramar los viajes no esenciales para evitar quedar varados en los puntos de conflicto.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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