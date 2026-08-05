Amplía Nearshoring brechas regionales por áreas industriales de México: Banamex

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    Amplía Nearshoring brechas regionales por áreas industriales de México: Banamex
    Especialistas advierten que la falta de inversión focalizada impide extender los beneficios de la relocalización a zonas rezagadas. CUARTOOSCURO
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El empleo por nearshoring se concentra en zonas industriales ya desarrolladas y ampliando las brechas regionales en el país, según un informe de Banamex

El empleo generado a raíz de la relocalización de empresas se concentra en ciudades donde ya existía mayor actividad industrial, advirtió un análisis de Banamex.

”El nearshoring no ha redistribuido la actividad productiva. La ha concentrado aún más en los polos ya existentes”, señaló el estudio publicado el 30 de julio.

Por ejemplo, el 77.5 por ciento del empleo electrónico de Chihuahua se encuentra en Ciudad Juárez. Además, la participación de la frontera norte y el Bajío aumentó de 85.6 por ciento a 86.6 por ciento del empleo estimado en conjunto, mientras que en el sur-sureste se redujo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-36-participaciones-federales-en-23-estados-durante-el-primer-semestre-de-2026-KC22641964

Según el análisis, detrás de estos polos existen fuerzas económicas tangibles, como la disponibilidad de mano de obra especializada, la presencia de proveedores y la cercanía a cruces fronterizos.

Y es difícil que el empleo de alto valor agregado se desplace de manera espontánea hacia las regiones rezagadas del país.

”Estas dinámicas tienden a ampliar brechas territoriales y reducirlas requiere inversión pública focalizada en los factores que hicieron posible el desarrollo manufacturero de la frontera norte: infraestructura energética, disponibilidad de agua, conectividad logística y formación de capital humano”, señaló el análisis de Banamex.

Aldo David Gómez, experto de México, ¿Cómo Vamos?, consideró que el nearshoring no se ha aprovechado completamente y se ha concentrado en zonas más desarrolladas porque para llevarlo a otras partes del país es necesaria inversión.

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