Amplía Nearshoring brechas regionales por áreas industriales de México: Banamex

El empleo generado a raíz de la relocalización de empresas se concentra en ciudades donde ya existía mayor actividad industrial, advirtió un análisis de Banamex.

”El nearshoring no ha redistribuido la actividad productiva. La ha concentrado aún más en los polos ya existentes”, señaló el estudio publicado el 30 de julio.

Por ejemplo, el 77.5 por ciento del empleo electrónico de Chihuahua se encuentra en Ciudad Juárez. Además, la participación de la frontera norte y el Bajío aumentó de 85.6 por ciento a 86.6 por ciento del empleo estimado en conjunto, mientras que en el sur-sureste se redujo.