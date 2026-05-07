Analiza el Congreso de Nuevo León ampliar periodo ordinario para tratar el Presupuesto

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    Analiza el Congreso de Nuevo León ampliar periodo ordinario para tratar el Presupuesto
    Se ha planteado la posibilidad de extender el periodo hasta el 30 o 31 de mayo para revisar los temas que hay pendientes de urgente resolución para el estado de NL. FOTO: Cuartoscuro Gabriela Pérez Montiel

La próxima semana se decidirá si se mantienen o no en sesión más allá del 13 de mayo, como inicialmente se acordó en el Pleno

MONTERREY, NL.-Como una muestra de disposición de su parte, el Congreso de Nuevo León analiza la posibilidad de ampliar el periodo ordinario hasta el 30 de mayo a fin de estar en posibilidades de avanzar con el Presupuesto, si se dieran los acuerdos para ello, y temas que sean de “urgente resolución”, dijo Itzel Castillo.

La presidenta del Congreso y Diputada local del PAN, dijo que en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) ya se planteó esa posibilidad y la próxima semana se tomará la decisión de si se mantienen o no en sesión más allá del 13 de mayo como inicialmente se acordó en el Pleno.

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“Nosotros como Congreso estamos aquí, hemos estado y extendimos el periodo para atender los temas que son de urgente resolución... Nosotros queremos un Presupuesto, siempre y cuando sea para beneficio de los ciudadanos”, expresó.

“El acuerdo es que terminemos sesiones el 13 de mayo, pero ayer en la reunión de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) se externó la propuesta de poderlo ampliar y podemos ampliarlo. La voluntad del Congreso está.

“Platicamos el que pudiéramos extender el periodo hasta el 30 o 31 de mayo para ver los temas que hay pendientes de urgente resolución para el Estado y próximamente vamos a tener ya el acuerdo para poderlo presentar al Pleno, pero nosotros estamos disponibles y dispuestos para tener un Presupuesto para las necesidades de Nuevo León... Nosotros estamos con toda la voluntad, nosotros nos nos fuimos a Japón, no nos fuimos a ningún lado”.

PODRÍA HABER PERIODO EXTRAORDINARIO

Agregó que si se aprueba sesionar hasta el 30 de mayo y no hay un acuerdo en materia presupuestal, la Diputación Permanente, una vez instalada, podría convocar a un periodo extraordinario en el mes de junio o julio para ese tema.

Castillo dijo que el Congreso siempre ha estado abierto a llegar a acuerdos para que el Presupuesto 2026 se pueda concretar superando los vetos que el Gobernador Samuel García emitió, pero que no ha habido acercamiento alguno por parte del Ejecutivo ni propuestas concretas, sólo llamados públicos que quedan en eso.

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Pidió a Ulises Carlín, “encargado” del despacho de la Tesorería, que acuda al Congreso local a tratar de lograr acuerdos en torno a un Presupuesto sin deuda, sin recursos para imagen y sólo con partidas para concluir obras.

“Yo lo invito y lo exhorto al encargado del Tesorería”, añadió, “a que acuda aquí al Poder Legislativo, aquí están las puertas abiertas y aquí estamos los Diputados que podemos escuchar las propuestas que ellos quieren hacernos y pues obviamente hay la disposición, la voluntad, pero siempre y cuando se le dé el dinero a las obras que realmente se requieren y no se aceptarán deudas o no se aceptarán algunas partidas para beneficio de imagen.

“Nosotros hemos estado siempre en la mejor disposición de poder tener un Presupuesto porque nosotros no queríamos estar hasta mayo, hasta junio o antes del Mundial con ese tema”.

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