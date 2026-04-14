$!Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño.

¿Les platico? ¡Arre!

A lo mejor a la diputada Armida Serrato (PRI) le faltó darles una recordadita a los otros diez integrantes de dicha Comisión, porque pasaron tres meses desde su convocatoria hasta la fecha definida para analizar la orden que recibieron de José Mercedes Hernández Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.

¿Juicio político al ex alcalde sampetrino Miguel Treviño o perdón de sus pecados?

Me comuniqué ayer con ella y me dijo lo que ya saben.

Los diputados locales están recién llegados de sus religiosas semanas de asueto santo y pascual.

Han de haber llegado hasta la madre de pendientes y cansadísimos de tanto descansar; por eso, cuando llamamos a algunos de ellos para preguntarles por dicho tema, dijeron que doña Armida ni siquiera los había convocado a la mentada sesión.