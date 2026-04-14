Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño

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Opinión
/ 14 abril 2026
    Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño
    Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Presidenta de la Comisión Anticorrupción los convoca desde enero 9 para hoy a las 2PM, pero “no todos los diputados iban a poder”

¿Les platico? ¡Arre!

A lo mejor a la diputada Armida Serrato (PRI) le faltó darles una recordadita a los otros diez integrantes de dicha Comisión, porque pasaron tres meses desde su convocatoria hasta la fecha definida para analizar la orden que recibieron de José Mercedes Hernández Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.

¿Juicio político al ex alcalde sampetrino Miguel Treviño o perdón de sus pecados?

Me comuniqué ayer con ella y me dijo lo que ya saben.

Los diputados locales están recién llegados de sus religiosas semanas de asueto santo y pascual.

Han de haber llegado hasta la madre de pendientes y cansadísimos de tanto descansar; por eso, cuando llamamos a algunos de ellos para preguntarles por dicho tema, dijeron que doña Armida ni siquiera los había convocado a la mentada sesión.

No les quisimos decir que ya teníamos los oficios que acompañan a este artículo, pues queríamos ver hasta donde llegaban en sus argumentos de por qué no se va a dar la tan esperada reunión para analizar la posible inhabilitación para ocupar cargos públicos, en contra del ex alcalde sampetrino, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos.

$!Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño.
Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño. Grupo Detona

Entonces, queridos detonautas, vamos a ver hasta cuándo se les pone a los diputados locales por Nuevo León, despejar sus apretadas agendas para atender los requerimientos de doña Armida y de Su Señoría -como ella le llama- el Magistrado Hernández Díaz, sobre este espinoso asunto.

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Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño Grupo Detona

Ahí les platico...

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa de Garza y Gaza.

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Pospone Congreso-NL, analizar juicio político contra ex alcalde sampetrino, Miguel Treviño. Grupo Detona

- A ver si ahora sí se nos aparece Sanjuana Martínez, y su séquito de larvas en celo que tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí les esperamos, bien paraditos...

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Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

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