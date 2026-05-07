Convoca Sheinbaum a la unidad a legisladores y llama a defender la soberanía nacional

CDMX.-La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a diputados y senadores de Morena, PT y Verde Ecologista defender la soberanía nacional y fortalecer la unidad. ”Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”, posteó la mandataria federal junto con una foto con los legisladores.

”Mucha unidad nos pide la Presidenta “, resumió la senadora Cinthya López Castro. De acuerdo con el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, el mensaje central fue profundizar la Cuarta Transformación y recorrer el país para explicar la importancia de la independencia nacional. ”Espléndido discurso, espléndida reunión, la línea es muy clara, la defensa de la soberanía nacional”, expresó.

“Recorrer el país para explicar la importancia de la defensa de la soberanía, de la independencia nacional y la determinación de que México, que es la unidad con el pueblo”. DEFENSA DE LA SOBERANÍA O ENTREGUISMO Sobre posibles presiones externas, indicó que no hubo discusión específica, pero reiteró la postura. “Pueden hacer las listas que quiera el Gobierno de Estados Unidos, se nos puede hacer las presiones que quiera, hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo y nosotros representaremos y seguiremos representando la defensa de la soberanía”.

Fernández Noroña también destacó la cohesión interna entre los partidos aliados: “Gran unidad, unidad del movimiento y unidad del pueblo”, mencionó. SE RESPETARÁN LAS ENCUESTAS Respecto a procesos internos, dijo que se respetarán las encuestas: “Lo importante no es quién sea candidata o candidato, lo importante es la unidad con el pueblo y la defensa de la soberanía y dijo muy claro, no me voy a meter, se van a respetar las encuestas, quien gane la encuesta será la persona que sea candidata”.

La diputada morenista Dolores Padierna indicó que Sheinbaum les pidió trabajar en unidad, pues lo que está de por medio no son candidaturas, sino el proyecto de nación.

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