Sheinbaum dice que no hay pruebas de disparos desde México hacia EU en frontera con Tamaulipas

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos las evidencias que permitan comprobar el supuesto ataque, debido a que elementos de las fuerzas de seguridad nacionales no han detectado disparos provenientes de este lado de la frontera.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no cuenta con pruebas que confirmen que se realizaron disparos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos, luego del reporte que provocó un despliegue de seguridad en la frontera con Tamaulipas.

“No tenemos evidencia. Ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, hasta el momento, tampoco se han entregado elementos que permitan confirmar que el incidente ocurrió de la manera reportada. Por ello, el Gobierno Federal mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para revisar la situación.

OPERATIVOS ESPEJO EN EL RÍO BRAVO

A pesar de que no existen evidencias confirmadas por las autoridades mexicanas sobre los presuntos disparos, ambos países acordaron reforzar la vigilancia mediante los llamados operativos espejo.

Este esquema contempla acciones coordinadas a ambos lados de la frontera, con elementos desplegados de manera simultánea para mantener vigilancia en la zona y prevenir posibles incidentes relacionados con la seguridad fronteriza.

La estrategia involucra a integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, mientras que por parte de Estados Unidos participan sus respectivas autoridades de seguridad.

“Pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que, en efecto, hubo estos disparos de arma de fuego”, reiteró la Presidenta.

MÉXICO PIDE LAS PRUEBAS DEL PRESUNTO ATAQUE

El Gobierno mexicano busca conocer cuáles fueron los elementos que llevaron a las autoridades estadounidenses a reportar los supuestos disparos desde territorio nacional. Hasta ahora, Sheinbaum ha insistido en que las corporaciones mexicanas desplegadas en la zona no han identificado un hecho de esas características.

La situación ocurre en una región donde la vigilancia fronteriza requiere coordinación constante entre las autoridades de México y Estados Unidos, particularmente en las zonas cercanas al Río Bravo.

La Presidenta explicó que la decisión de participar en los operativos conjuntos responde a la necesidad de mantener vigilancia y evitar que una situación de este tipo pueda escalar, incluso mientras continúa el intercambio de información entre ambos gobiernos.

El despliegue, de acuerdo con lo explicado por Sheinbaum, no significa que México haya confirmado el origen de los disparos reportados. Por el contrario, la posición del Gobierno Federal es que hasta ahora no existen evidencias proporcionadas a México que permitan corroborarlo.

SEGURIDAD COORDINADA EN LA FRONTERA

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en los puntos fronterizos. Los operativos espejo buscan mantener presencia de seguridad en ambos lados del Río Bravo y responder de manera coordinada ante posibles situaciones de riesgo.

Sheinbaum evitó dar por confirmado el reporte estadounidense y subrayó que cualquier señalamiento sobre hechos ocurridos en territorio mexicano debe estar acompañado de información que pueda ser revisada por las autoridades nacionales.

Mientras se mantiene la comunicación entre ambos países, elementos de seguridad de México continúan participando en las acciones de vigilancia acordadas en la frontera con Tamaulipas.