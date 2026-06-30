Andrea Chávez responde a Maru Campos por denuncias sobre presunta venta de terrenos en la Sierra Tarahumara

La respuesta de la legisladora se produjo a través de sus redes sociales, donde rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de un nuevo intento por atribuirle conductas ilícitas. El intercambio ocurre en un contexto de confrontaciones públicas entre ambas figuras políticas, quienes en semanas recientes han cruzado diversos señalamientos relacionados con temas de seguridad, administración pública y procesos políticos en Chihuahua.

La senadora con licencia y precandidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, respondió este 30 de junio a las declaraciones realizadas por la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos , quien aseguró que existen nuevas denuncias en su contra por la presunta venta irregular de terrenos ubicados en la Sierra Tarahumara.

MARU CAMPOS AFIRMA QUE EXISTEN NUEVAS DENUNCIAS CONTRA ANDREA CHÁVEZ

Durante declaraciones públicas, la gobernadora de Chihuahua aseguró que existen denuncias en contra de Andrea Chávez relacionadas con la presunta comercialización de terrenos localizados en una zona de reserva ecológica de la Sierra Tarahumara.

Según Campos, los señalamientos también involucran a Ariadna Montiel, a quien identificó como presidenta nacional de Morena, por una presunta participación en la venta de predios en esa región del estado.

La mandataria estatal indicó que dichas denuncias se suman a una acusación previa presentada por Enoel Carrasco Jordán, presidente del Gran Consejo Supremo Indígena de la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, ese expediente también incluye acusaciones contra Andrea Chávez por un presunto uso de recursos de procedencia ilícita para la compra de votos.

Durante su intervención expresó:

“Hay una denuncia en contra de esta senadora y además hay otras denuncias sobre la venta de terrenos que están bajo reserva ecológica, por parte de ella y por parte de Ariadna Montiel en la Sierra Tarahumara.”

Campos agregó que ambas militantes de Morena tendrían vínculos que operan en esa región del estado.

Hasta el momento, la gobernadora no ha presentado públicamente documentación o pruebas que respalden esos señalamientos.

ANDREA CHÁVEZ RECHAZA LAS ACUSACIONES Y RESPONDE EN REDES SOCIALES

Horas después de las declaraciones de la mandataria estatal, Andrea Chávez publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a las acusaciones.

En su posicionamiento, la senadora con licencia calificó los señalamientos como un nuevo intento de atribuirle un delito y los relacionó con declaraciones previas de la gobernadora en las que, según afirmó, habría solicitado la intervención de agencias extranjeras para impedir que pudiera aparecer en la boleta electoral de los comicios estatales de 2027.

“Las pruebas contra mí son irrefutables, concluyentes y categóricas, pues según ella, si tantas veces he recorrido la Sierra Tarahumara, por algo será”, escribió.

La legisladora sostuvo que sus visitas a esa región obedecen a actividades propias de su trabajo político y de representación.

LA LEGISLADORA LANZA CRÍTICAS AL PAN

En el mismo mensaje, Andrea Chávez dirigió cuestionamientos hacia integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes acusó de repartirse terrenos entre familiares.

Asimismo, hizo referencia a la existencia de presuntas torres irregulares y fraccionamientos que, según afirmó, carecen de servicios públicos.

Sin embargo, en su publicación no presentó documentación ni elementos adicionales para respaldar esas afirmaciones.

Dentro del mismo pronunciamiento expresó: “Para ser ustedes los del cártel inmobiliario, tienen muy poquita imaginación.”

ANDREA CHÁVEZ DESAFÍA A LA GOBERNADORA A PROCEDER LEGALMENTE

En la parte final de su respuesta, la precandidata de Morena señaló que, si la gobernadora considera que existen elementos suficientes para proceder en su contra, corresponde a las autoridades competentes actuar conforme a derecho.

En ese contexto escribió: “Si quiere detenerme, solo necesita darle la orden a su fiscalía.”

Hasta el momento, ninguna autoridad ministerial ha informado públicamente sobre el inicio de procedimientos derivados de las declaraciones realizadas por la gobernadora.