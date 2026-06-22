‘Defienden lo indefendible’: Maru Campos responde a Morena

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —conocida como Maru Campos—, respondió a los señalamientos de Morena, quienes la criticaron por pedir al Gobierno Federal que entregue al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se cuide la relación con Estados Unidos y el T-MEC. “Defienden lo indefendible y siguen hablando de una servidora, pero no hablan de fondo, de lo que realmente nos importa, de saber en dónde está Rocha Moya y dónde están sus secuaces. ¿Dónde están? si ellos nos dijeran, si ellos entregaran a estas personas, entonces no habría problema alguno con tener el riesgo de perder, de eliminar, de minimizar o de mal negociar el Tratado de Libre Comercio para Estados Unidos y con Canadá y no tendríamos esta posibilidad terrible de que de manera unilateral se invadiera al territorio mexicano”, expresó hoy la gobernadora de Chihuahua ante medios de comunicación locales, como reportó El Universal.

ACUSA QUE MUNDIAL OCULTA PROBLEMAS CON EU En ese sentido volvió a responsabilizar al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) por no procesar a Rocha Moya y a los demás funcionarios señalados por los Estados Unidos; afirmó que se está utilizando al Mundial de Fútbol 2026, para que la ciudadanía no vea más allá de lo que pasa en el país. “Aquí el Gobierno Federal ha querido que con el Mundial no escuchemos lo que está pasando allá en la frontera, en Estados Unidos. Las declaraciones que el Ejecutivo Federal de Estados Unidos, pues ha dicho sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre la posibilidad de entrada a un territorio muy grande. Entonces aquí no se oye porque están ellos cubriendo con el mundial, están cubriendo, pues con el patito, están cubriendo lo que realmente está pasando en las fronteras”, agregó. En otros temas la gobernadora de Chihuahua aseguro que existen actualmente recortes económicos en participaciones en materia federal que estarían afectando obras y demás aspectos en la entidad.

MARU CAMPOS PIDE QUE ENTREGUEN A ROCHA MOYA La gobernadora de Chihuahua pidió en sus redes sociales al Gobierno Federal la entrega a Rubén Rocha Moya y no sacrificar al país por proteger a funcionarios y gobernantes que son señalados por los Estados Unidos. Explicó que en las últimas semanas se ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado, y sobre el impacto de los temas de seguridad en la revisión del Tratado de Libre comercio de Norteamérica, el T-MEC. “Recientemente, el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos sugirió que no le importaría que desapareciera el tratado de libre comercio y deslizó la posibilidad de recurrir a acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, afirmó Campos Galván en su mensaje.

Señaló que lo que hoy pasa, no surgió de la nada, sino de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos, señal por vínculos con el crimen organizado. “Surgió, porque hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos. Surgió porque las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico. Y desde el oficialismo se le llama defender la patria. Pero la patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho. Se defiende cortando esos vínculos entre la política y el crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte a los mexicanos. Se defiende llevando ante la justicia a los señalados”. En ese sentido, le exigió a la 4T, que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales. “Lo que atenta más contra la soberanía de México, no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado. Sí, el auténtico entreguismo e injerencismo es dar el control político al narco La a única razón por la que hoy vivimos esta situación es la negativa del gobierno federal a procesar a los suyos. Eso es impunidad. Y la impunidad no protege a ningún país, lo debilita”.

MORENA ARREMETIÓ A través de su cuenta en la red social X, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, emitió un mensaje dirigido a la gobernadora de Chihuahua, en el que cuestionó su postura respecto a la seguridad y la soberanía nacional. “@MaruCampos_G, ¿cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera, tienes a #Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”, escribió la funcionaria federal. En la misma publicación, Montiel agregó que, a su consideración, la mandataria estatal ha realizado más viajes al extranjero que visitas a los municipios con mayores niveles de pobreza en la entidad. La extitular de la Secretaría de Bienestar también vinculó a la gobernadora con gobiernos panistas anteriores y señaló que no tiene “calidad moral” para cuestionar a la presidenta de México.

“Después de querer entregar la patria y someternos a un país extranjero, como lo hizo Felipe Calderón, no tienes calidad moral para emplazar a nuestra presidenta”, expresó. Asimismo, recordó el caso de Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos, al señalar que durante los gobiernos del PAN se implementó una estrategia de seguridad que, afirmó, generó mayores niveles de violencia. “Te recuerdo que fue García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”, indicó. Montiel concluyó su mensaje asegurando que defenderá la soberanía nacional y acusó a la gobernadora de promover la violación de la misma.

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