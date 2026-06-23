Exsenadora Andrea Chávez arremete contra Maru Campos tras registro de aspirante

El 23 de junio, en el segundo día de registro para los aspirantes del proceso interno para designar las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, se reportó la participación de la senadora con licencia, Andrea Chávez, y el alcalde en licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Ambos son militantes vinculados con los partidos de Morena, con el PT y el Partido Verde.

Tras haberse alistado para establecer sus candidaturas, se mencionó la frase ‘estamos por terminar con cien años del PRIAN en Chihuahua’.

Se destacó que Morena no colaborará con más participantes. Por su parte, la exsenadora Andrea Chávez arremetió en contra de la actual gobernadora de Chihuahua, partidaria del PAN, Maru Campos, al pedirle que: ‘Queremos que el gobierno del estado saque las manos; hemos recibido una actitud adversarial, violenta’.

En su entrevista, tras haberse registrado en el World Trade Center, la candidata dijo que ‘estamos a punto de terminar con el gobierno más corrupto que hemos tenido en nuestra historia. Estamos a punto de terminar con el gobierno más alejado de la realidad que sufren los chihuahuenses todos los días. Hay hambre en la Sierra Tarahumara, hay falta de transporte en Ciudad Juárez, hay falta de empleo, hay falta de bienestar para las personas con discapacidad, pueblos originarios, comunidades indígenas. Queremos representar ese relevo generacional que tanto necesita nuestro estado’.