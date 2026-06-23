Exsenadora Andrea Chávez arremete contra Maru Campos tras registro de aspirante

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    Exsenadora Andrea Chávez arremete contra Maru Campos tras registro de aspirante
    Andrea Chávez mostró su solicitud de registro para ser aspirante a la gubernatura de Chihuahua Vanguardia

Aspirantes de Morena aseguran que terminarán la administración del ‘PRIAM’ en Chihuahua

El 23 de junio, en el segundo día de registro para los aspirantes del proceso interno para designar las coordinaciones estatales de defensa de la transformación, se reportó la participación de la senadora con licencia, Andrea Chávez, y el alcalde en licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Ambos son militantes vinculados con los partidos de Morena, con el PT y el Partido Verde.

Tras haberse alistado para establecer sus candidaturas, se mencionó la frase ‘estamos por terminar con cien años del PRIAN en Chihuahua’.

Se destacó que Morena no colaborará con más participantes. Por su parte, la exsenadora Andrea Chávez arremetió en contra de la actual gobernadora de Chihuahua, partidaria del PAN, Maru Campos, al pedirle que: ‘Queremos que el gobierno del estado saque las manos; hemos recibido una actitud adversarial, violenta’.

En su entrevista, tras haberse registrado en el World Trade Center, la candidata dijo que ‘estamos a punto de terminar con el gobierno más corrupto que hemos tenido en nuestra historia. Estamos a punto de terminar con el gobierno más alejado de la realidad que sufren los chihuahuenses todos los días. Hay hambre en la Sierra Tarahumara, hay falta de transporte en Ciudad Juárez, hay falta de empleo, hay falta de bienestar para las personas con discapacidad, pueblos originarios, comunidades indígenas. Queremos representar ese relevo generacional que tanto necesita nuestro estado’.

La candidata agregó, en contexto al caso de la CIA en Chihuahua, el cual mostró una posible ruptura entre la administración estatal y la federal, que las acciones de la gobernadora del PAN en el estado muestran un ‘desgobierno’.

‘No se ha querido coordinar con el gobierno de México, no ha querido firmar el acuerdo para que la pensión para la discapacidad sea universal en el estado de Chihuahua. Tiene la salud colapsada. En pocas palabras, un divorcio con el gobierno que encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo’ arremetió Chávez.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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