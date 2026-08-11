‘Andy’ López Beltrán rechaza acusaciones que lo vinculan con huachicol fiscal

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México
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    ‘Andy’ López Beltrán rechaza acusaciones que lo vinculan con huachicol fiscal
    Además, negó que sea dueño de alguna empresa relacionada con la venta de combustible. Cuartoscuro

Afirmó que no está relacionado con ninguna actividad delictiva y sostuvo que tiene la conciencia tranquila

VILLAHERMOSA, TAB.- Andrés Manuel López Beltrán afirmó que no está relacionado con ninguna actividad delictiva, negando que sea dueño de alguna empresa relacionada con la venta de combustible, considerando esos señalamientos de la oposición como calumnias y mentiras.

Entrevistado en Tabasco, en el programa El Ganso Informativo que se transmite en la plataforma de YouTube, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que tiene la conciencia tranquila y que todas las acusaciones en su contra tienen como fin dañar la imagen de su padre.

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“No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. Y ahí, pues, el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso. Sin embargo, pues mentira que no mancha tizna y ellos creen que, en base a la repetición de una mentira, van a manchar una imagen”, indicó.

“No peco de ególatra en esto, no es por mí, no es conmigo el problema. El problema es con Andrés Manuel López Obrador y con el movimiento que él encabeza. Ellos quieren manchar esa imagen; Andrés Manuel López Obrador se presentó como una opción honesta. Honestidad valiente, quieren manchar esa honestidad. Él se presentó como la propuesta de austeridad republicana, quieren manchar la imagen de austeridad y quieren ir pues quitando todos los argumentos y toda la fuerza de lo que representa el lopezobradorismo en este país, esa es su intención y esa es su campaña”, sostuvo.

EL HUACHICOL LO INICIÓ PEÑA NIETO, DESTACÓ ‘ANDY’

López Beltrán, quien aspira a ser diputado federal de Morena por el VI distrito en Tabasco, acusó que el tema del huachicol lo inició el gobierno de Enrique Peña Nieto con su reforma energética debido a que ahí se incluían permisos para que particulares importaran gasolinas y, al llegar López Obrador, no solo no se extendieron, sino que se limitaron.

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“Se me acusa a mí de huachicol fiscal, pero no hay una sola prueba. Evidentemente es una gran mentira de que yo tenga una empresa dedicada a la importación de gasolinas, como si hay otros actores que tienen relación con empresas dedicadas a la importación de gasolina. Entonces desvíen la atención, échenle la culpa a Andrés Manuel López Beltrán, Andrés Manuel López Obrador, cuando los responsables de esta nueva actividad pues son en su mayoría miembros de la oposición y no de nuestro partido y mucho menos de nuestra familia”, aseveró.

AMLO GOZA DE SALUD

Al ser cuestionado sobre la salud de su padre, López Beltrán afirmó que se encuentra muy bien de salud y dedicado en su casa de Palenque a la escritura, lamentando que regularmente los medios de comunicación le inventen enfermedades.

“Yo sé que a la gente le importa porque la gente genuinamente lo quiere, lo extraña, lo extrañamos. Está muy bien de salud, está muy bien, está contento, está dedicado a lo suyo con la misma energía que siempre ha tenido. Siempre ha sido una persona muy activa intelectualmente. Sigue en eso. Ahora enfocó su fortaleza, enfocó su tiempo en la escritura, en el estudio y en eso está y lo hace muy feliz”, refirió.

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Andrés Manuel López Beltrán reconoció que tiene aspiraciones políticas, por lo que va a esperar los tiempos que marque su partido para participar en la contienda interna, aclarando que no busca ninguna posición de mando en la Cámara de Diputados, descartando que su intención sea coordinar los trabajos parlamentarios en caso de ganar la elección del 2027.

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