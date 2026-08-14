Andy López tuvo contacto directo con Los Chapitos: Anabel Hernández

CDMX.- La periodista Anabel Hernández afirmó que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría tenido contacto directo con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante una entrevista con Carmen Aristegui, Hernández sostuvo que cuenta con información proporcionada por personas que, según dijo, formaban parte del entorno de López Beltrán y trabajaban directamente en la oficina del entonces presidente López Obrador.

De acuerdo con la periodista, esos informantes habrían presenciado encuentros entre López Beltrán e integrantes de la familia Guzmán. “En uno de los pasajes más importantes del libro La Historia Secreta, hablo de cómo Andy López Beltrán tuvo contacto directo con Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán”, afirmó.

Hernández relacionó estos presuntos encuentros con la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la visa de López Beltrán, aunque no presentó en la entrevista una confirmación oficial que vincule ambos hechos. La periodista también mencionó supuestos vínculos del hijo del exmandatario con redes relacionadas con el llamado huachicol, las cuales, según su versión, tendrían conexiones con organizaciones delictivas.

RELACIONA CASO CON INVESTIGACIONES EN EU Hernández sostuvo que la cancelación de la visa y las investigaciones que, según afirmó, estarían integrándose contra López Beltrán formarían parte de una indagatoria de mayor alcance que involucraría también al expresidente López Obrador. Señaló que su próximo libro, Narcocracia, está basado, entre otros elementos, en el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, exintegrante del Cártel de los Beltrán Leyva, quien declaró ante autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre integrantes del crimen organizado y funcionarios mexicanos.