Capturan a ocho presuntos integrantes de célula criminal en CDMX; entre ellos el líder y su pareja

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México
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    Capturan a ocho presuntos integrantes de célula criminal en CDMX; entre ellos el líder y su pareja
    El grupo criminal se dedicaba a la venta y distribución de droga en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Cortesía

Entre los detenidos está Alexis “N”, alias “El Ojos y/o General”, identificado como líder de la célula delictiva

CDMX.- Autoridades de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas, realizaron tres cateos a través de los cuales se detuvo a ocho presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la venta y distribución de droga en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Entre los detenidos está Alexis “N”, alias “El Ojos y/o General”, identificado como líder de la célula delictiva, y Sandra Josefina “N”, identificada como su pareja sentimental.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que, mediante trabajos de investigación, inteligencia y labores de vigilancia en campo, se tuvo conocimiento de un grupo delictivo dedicado a la distribución de narcóticos en las demarcaciones mencionadas.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público los presentó ante un juez de control, quien otorgó las órdenes de cateo.

ASEGURAN DROGAS Y CELULARES

La primera intervención fue en un hotel ubicado en avenida Revolución, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, donde se detuvo a un hombre y una mujer.

También fueron aseguradas 117 dosis de cocaína, 150 dosis y 250 gramos de una sustancia similar a la marihuana, cinco dosis de metanfetamina y tres celulares.

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Al mismo tiempo, en una habitación aledaña del mismo hotel fueron aseguradas 99 dosis de cocaína y 96 dosis de marihuana, y se detuvo a un hombre que se encontraba en el lugar.

LOS 8 DETENIDOS FUERON LLEVADOS AL MP

El tercer cateo fue ejecutado en un domicilio ubicado en la calle Barranquilla, colonia Daniel Garza al Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se detuvo a un hombre y una mujer en posesión de 180 dosis y 500 gramos de marihuana a granel, así como 74 dosis de metanfetamina.

En otra acción realizada en calles de la colonia Tacubaya, en la misma alcaldía, se capturó a dos hombres, que portaban 200 dosis de piedra, 18 dosis de supuesta metanfetamina y 41 dosis de marihuana.

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Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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