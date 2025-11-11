Ante bajas temperaturas Protección Civil reparte chocolate y cobertores, en NL
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Protección Civil de Nuevo León activó el Operativo Carrusel por el Frente Frío 13, entregando cobertores y chocolate a personas vulnerables
Monterrey, Nuevo León.- Como resultado del Frente Frío número 13 en la región, Nuevo León registró un marcado descenso en la temperatura, por lo que Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Carrusel para repartir cobertores y chocolate entre personas en situación vulnerable.
El Operativo estuvo encabezado por Erik Cavazos Cavazos, director de la dependencia estatal, quien indicó que se recorrieron varios puntos de la zona metropolitana, entre ellos, el exterior de hospitales.
TE PUEDE INTERESAR: Frente Frío número 13 trae la presencia de hielo al sur de NL
“Este Operativo, como lo hemos marcado, es muy importante porque aunque es el Frente Frío número 13 de la temporada, sería el primer Frente Frío que marca un descenso para el estado de Nuevo León y la parte noreste del país”, indicó.
Entre los puntos que se visitaron están las inmediaciones de la Clínica 21, sobre la avenida Pino Suárez, y el Hospital Universitario, ambos en el centro de Monterrey.
En un total de 365 atenciones se repartieron 300 cobertores y 180 litros de chocolate.
“El operativo se realizó al presentarse temperaturas de un dígito para mitigar el frío que se presenta en el estado”, precisó PCNL
Además, las unidades continúan en recorridos en los diferentes municipios de la entidad.