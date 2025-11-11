$!Ante bajas temperaturas Protección Civil reparte chocolate y cobertores, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Como resultado del Frente Frío número 13 en la región, Nuevo León registró un marcado descenso en la temperatura, por lo que Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Carrusel para repartir cobertores y chocolate entre personas en situación vulnerable.

El Operativo estuvo encabezado por Erik Cavazos Cavazos, director de la dependencia estatal, quien indicó que se recorrieron varios puntos de la zona metropolitana, entre ellos, el exterior de hospitales.

“Este Operativo, como lo hemos marcado, es muy importante porque aunque es el Frente Frío número 13 de la temporada, sería el primer Frente Frío que marca un descenso para el estado de Nuevo León y la parte noreste del país”, indicó.