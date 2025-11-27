Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres aportan el 70 por ciento del valor del trabajo doméstico no remunerado de Coahuila.

Según los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM), el valor del trabajo no remunerado en la entidad ascendió a 232 mil 245 millones de pesos, de los cuales las mujeres aportan 162 mil 943 millones y los hombres el resto.

El valor del trabajo doméstico per cápita realizado por mujeres fue de 113 mil 483 pesos, mientras que el de los hombres fue de 51 mil 23 pesos.

Mientras que las mujeres realizan 40 horas semanales per cápita, los hombres realizan 18.1.

A nivel nacional, destaca que el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidado correspondió al 23.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del total de la economía de México durante el 2024.

Entre las actividades que se consideraron para la CSTNRHM se encuentran el proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, cuidados y apoyo, así como ayuda a otros hogares y trabajo voluntario.

‘REFLEJA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL’

Al respecto, la académica de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Reyna Rodríguez Pérez, indicó que la diferencia entre el valor y las horas aportadas al trabajo doméstico entre hombres y mujeres corresponde a la permanencia de una desigualdad estructural.

Añadió que este fenómeno se da a pesar de que en los últimos años las mujeres se han agregado al mercado laboral, por lo que ahora tienen una doble o triple jornada laboral.

“Es un indicador de una desigualdad estructural donde existe un incremento de esta brecha, las políticas públicas que se han implementado en los últimos tiempos no han tenido efectos importantes para disminuir esta desigualdad”, comentó la docente de la Facultad de Economía.

Agregó que este trabajo además subsidia el mercado laboral formal, además de que la asignación de estos roles de cuidado orilla a las mujeres a la informalidad, pues optan por empleos en plataformas digitales o de venta de alimentos o ropa, que permiten una mayor flexibilidad de horarios.

“No es que se les prohíba, pero ellas mismas no tienen un trabajo mucho más rígido, de una jornada más larga o con mayor responsabilidad porque finalmente la mayor parte de la carga de trabajo doméstico no remunerado recae en las mujeres y no hay otra persona que lo realice dentro de los hogares”, indicó.

Asimismo, expuso que si las personas pagaran por lugares dónde lavar su ropa o compraran toda la comida hecha fuera de casa los salarios no alcanzarían para cubrir todas esas necesidades.

“Las mujeres no tienen seguridad social al final de su vejez, no tienen una pensión por ellas mismas, entonces están en una condición de mayor vulnerabilidad, eso también se le llama feminización de la pobreza, donde las mujeres, principalmente jefas de hogar, tienden a estar mayormente representadas en este tipo de grupo de mujeres que están en pobreza”, apuntó.

SISTEMA DE CUIDADOS, LA VÍA

En ese sentido, expuso que las soluciones pasan por políticas públicas como un sistema de cuidados, así como horarios extendidos en escuelas o permisos prolongados de paternidad para los hombres.

“El sistema de cuidados, el hecho de que existan más guarderías, que las políticas de licencia de paternidad, los horarios flexibles, los incentivos laborales que tienen las empresas para contratar mujeres, todo este tipo de políticas públicas que se han implementado en los últimos tiempos no han dado frutos porque sigue existiendo esta desigualdad estructural”, puntualizó.