¿Qué hacer en Saltillo? Llega el Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional, teatro de sombras y musicales

Este fin de semana hay mucha actividad cultural que no te puedes perder

Show
/ 27 noviembre 2025
Despedimos noviembre en Saltillo con grandes eventos que puedes disfrutar al cien por ciento tu familia, mientras comenzamos a darle la bienvenida a toda la actividad navideña que llegará con el mes de diciembre.

Encuentro de Artesanía y Cocina Tradicional de Coahuila

Del 28 al 30 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo diversas actividades académicas y de intercambio para los artesanos y cocineras tradicionales de Coahuila, pero el público también podrá disfrutar de sus productos gracias a la expo-venta que se realizará este sábado 29 y domingo 30.

El evento se instalará en la Plaza de Armas de Arteaga, frente a la Presidencia Municipal, con la participación de varios productores estatales tradicionales en un horario de 13:00 a 20:00 horas, ideal para un paseo en familia al Pueblo Mágico.

Teatro de Sombras de Saltillo

El espectáculo “Luces y sombras en Nochebuena” que ha sido un éxito en otras partes de México llega al Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe —luego de una presentación este jueves en el Teatro Sara García en Nuevo León— con dos funciones a las 18:00 y 20:00 horas.

La compañía Teatro de Sombras de Saltillo, que recrea estas historias en un formato único, inició hace un año con actividades en la Madriguera, Casa del Adolescente bajo la dirección de Chrystian Orta, trae este relato navideño a todo el público de la región.

Los boletos se pueden adquirir en taquilla, por medio del Whatsapp 844 176 0178 y en la plataforma Ticketopolis desde 250 pesos.

Continúa ‘Godspell’ en escena

El icónico musical de Stephen Schwartz tiene más funciones este fin de semana en el Centro Cultural La Besana, con todo el talento de The Voice Studio y la dirección Andrés Hernández, quien ha llevado a escena obras como ‘Avenida Q’, ‘La Bella y la Bestia’ y ‘Los Locos Addams’.

La historia que presenta algunas parábolas del Evangelio de Mateo invita al público a su cierre de temporada este viernes 28 a las 20:30 horas y sábado y domingo a las 17:00 y 20:30 horas. Los boletos se encuentran disponibles en las redes sociales de The Voice Studio o al Whatsapp 844 163 2587.

Navidad y K-Pop en el Fernando Soler

También otros dos eventos imperdibles este fin de semana son la presentación de “El Cascanueces” con el Russian State Ballet Mari El este sábado 29 a las 19:00 horas, con boletos disponibles desde 500 pesos en NewTicket o las taquillas del Teatro de la Ciudad, así como el espectáculo de las Guerreras K-pop, inspirado en la popular película de Netflix con tres funciones a las 13:00, 16:00 y 18:00 horas este domingo 30, con boletos desde 300 pesos en la misma plataforma.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

