‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia a la Fiscalía General de la República y aceptó incorporarse como representante de México en una embajada.

Aunque la propuesta ya fue aceptada por el exfiscal, la mandataria señaló que el destino permanecerá reservado hasta que la Secretaría de Relaciones Exteriores concluya el proceso de acreditación correspondiente.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales entonces no pueden anunciarse, es una regla, pero aceptó el fiscal”, dijo la mandataria federal.

Sheinbaum subrayó que este movimiento responde a un acuerdo institucional y que la información final se dará a conocer cuando exista confirmación diplomática. Agregó que el gobierno mantiene una valoración positiva del trabajo de Gertz Manero, pero ahora inicia una nueva etapa para la Fiscalía.