Frente Frío número 13 trae la presencia de hielo al sur de NL

Monterrey, Nuevo León.- El Frente Frío número 13 en la región trajo al sur de Nuevo León la presencia de hielo sobre la vegetación, este martes.

Protección Civil del estado informó de la presencia del fenómeno en el ejido San Ildefonso, en el ayuntamiento de Galeana.

“Protección Civil Nuevo León informa mediante recorridos en la zona sur del estado y la presencia de temperaturas de 2 grados con sensación térmica de cero grados que se presenta en esa zona a consecuencia del Frente Frío número 13, se tiene presencia de hielo sobre la vegetación de la zona”, precisó la dependencia estatal.

Agregó que la comunidad de San Ildefonso se encuentra a 2 mil 343 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Dicho hielo es generado a consecuencia del sereno que se presenta en la noche y se hace el efecto de hielo sobre la vegetación”, precisó PCNL.

Aseguró que unidades continúan desplegadas en todo el estado para atender cualquier situación de emergencia.