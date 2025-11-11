Frente Frío número 13 trae la presencia de hielo al sur de NL

México
/ 11 noviembre 2025
    Frente Frío número 13 trae la presencia de hielo al sur de NL
    La presencia de hielo en la vegetación al sur de Galeana, Nuevo León fue reportada la mañana de este martes Fotos: cortesía
    Frente Frío número 13 trae la presencia de hielo al sur de NL

Hielo cubrió la vegetación en San Idelfonso, Galeana, tras el paso del Frente Frío 13

Monterrey, Nuevo León.- El Frente Frío número 13 en la región trajo al sur de Nuevo León la presencia de hielo sobre la vegetación, este martes.

Protección Civil del estado informó de la presencia del fenómeno en el ejido San Ildefonso, en el ayuntamiento de Galeana.

“Protección Civil Nuevo León informa mediante recorridos en la zona sur del estado y la presencia de temperaturas de 2 grados con sensación térmica de cero grados que se presenta en esa zona a consecuencia del Frente Frío número 13, se tiene presencia de hielo sobre la vegetación de la zona”, precisó la dependencia estatal.

Agregó que la comunidad de San Ildefonso se encuentra a 2 mil 343 metros de altura sobre el nivel del mar.

Dicho hielo es generado a consecuencia del sereno que se presenta en la noche y se hace el efecto de hielo sobre la vegetación”, precisó PCNL.

Aseguró que unidades continúan desplegadas en todo el estado para atender cualquier situación de emergencia.

Galeana
Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

