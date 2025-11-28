Tiene red de Rocha vínculos con Cártel de Sinaloa

La organización criminal que lideraban el perredista Jacobo Reyes León “El Yaicob” y Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia de Miss Universo, ha tenido tratos con el clan de los Farías, jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en los municipios de Escárcega y Candelaria, Campeche, y la zona fronteriza con Guatemala.

En sus investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que a principios de este año los Farías contactaron a Daniel Roldán Morales, uno de los operadores de Reyes, para tratar de negociar un aumento en la tarifa de cobro por pipa con huachicol que cruza de contrabando desde Centroamérica.

Los Farías cobraban al grupo de Reyes y Rocha un peaje de mil 500 dólares por cada pipa de combustible que cruzara sin contratiempos a territorio mexicano, pero desde enero pasado pidieron aumentar su renta a 2 mil 500 dólares.

“Me dijeron que los Farías me querían ver, porque no se les hace justo que a ellos le estén dando mil 500 dólares, los weyes de acá, El Padrino y El Tío”, le dice Roldán a Reyes, en una llamada intervenida el 22 de enero pasado y registrada como el evento 811.

“A huevo quieren 2 mil 500 dólares, pero pues no salimos, nosotros ponemos el cruce, la lancha, los fletes”.

Entonces me dijeron ¿cómo ves, wey? ¿te vienes a almorzar con ellos para abrirle los ojos?”.

“Entonces dije: ‘no mames, sí voy, yo no tengo pedos, nomás asegúrame que no salgan con sus mamadas de un pinche levantón’ y me dijeron: ‘no, no, cómo crees’” revela el reporte de la llamada intervenida.