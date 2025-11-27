Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO

Pese a que la formación profesional de los jóvenes en Coahuila y el resto del país continúa avanzando bajo la tendencia de los últimos 10 años, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) esto no coincide con las proyecciones laborales hacia el 2050, donde las áreas de salud, tecnología e industria se perfilan para encabezar la demanda laboral, mientras que proyectan que las carreras tradicionales sigan captando la matrícula en el país.

Según la edición 2025 de Compara Carreras, en México 46 por ciento de los estudiantes universitarios se concentra en 10 carreras tradicionales con baja vinculación a sectores estratégicos. Si esta tendencia continúa, el país formará a 28.7 millones de profesionistas en áreas con baja demanda laboral, lo que representaría un desaprovechamiento de capital humano.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, cuarto lugar nacional en inversión automotriz al tercer trimestre del 2025

En Coahuila, según Compara Carreras 2024, Ingeniería Industrial es la carrera más elegida en el estado. En 2012, las mujeres preferían estudiar Derecho; para 2023, su opción principal fue Administración de Empresas. Entre los hombres, la transición fue de Ingeniería Mecánica a Ingeniería Industrial.

Datos de la Secretaría de Educación estatal muestran que el número de egresados en Administración y Negocios ha aumentado, especialmente entre mujeres, y que Ingeniería sigue siendo el campo con más egresados, aunque con una participación femenina creciente.

Pese a esas preferencias, las proyecciones a 2050 indican que los profesionistas más demandados serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos. Las ocupaciones industriales también tendrán un crecimiento sostenido.

En paralelo, los servicios personales, como cuidados y preparación de alimentos, triplicarán su número de trabajadores respecto a 2025 debido al envejecimiento de la población y la expansión del sector de cuidados.

En términos porcentuales, las ocupaciones con mayor dinamismo estarán ligadas a tecnologías de información, inteligencia artificial, big data, fintech y energías renovables. En contraste, los trabajos administrativos serán los más afectados por la automatización. A nivel nacional, el IMCO señala que dos quintas partes de las habilidades laborales actuales quedarán obsoletas hacia 2030.

A pesar de la proyección, el IMCO señaló que las aspiraciones de los jóvenes en México hacia carreras científicas y tecnológicas se han mantenido prácticamente sin cambio en veinte años. Las áreas STEM representan sólo 8 por ciento de los egresados universitarios y aunque estima que este número crecerá 400 por ciento para 2050, la oferta seguirá rezagada frente a la demanda global.

Además, la escasez de talento y la falta de personal preparado ya es visible en el país, pues según el estudio, siete de cada 10 empleadores en México reportan dificultades para cubrir vacantes, principalmente en tecnologías de la información, análisis de datos, marketing, operaciones y atención al cliente. Esto ha orillado a las empresas a recurrir a estrategias como capacitación interna, aumento salarial o mayor flexibilidad laboral para atraer personal.

“Hacia 2050, las ocupaciones que requieren profesionistas de salud, tecnología e industriales concentrarán la mayor parte del empleo entre los jóvenes con licenciatura, impulsadas por la expansión de la infraestructura y la demanda de perfiles técnicos especializados. Actualmente, estas áreas ya se asocian con algunos de los mayores niveles de ingreso, carreras como Ingeniería civil y aquellas vinculadas a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) superan un ingreso promedio de 25 mil pesos”, reiteró el IMCO.

En este contexto, el instituto propone impulsar programas educativos más cortos y flexibles, fortalecer la formación en sectores estratégicos a través de modelos regionales e implementar una orientación vocacional basada en evidencia desde la educación media superior.

Estas transformaciones, señala el organismo, buscan alinear la formación profesional con el mercado laboral que enfrentarán los jóvenes en 2050, un escenario donde salud, tecnología e industria marcarán la mayor demanda.