Ante eventual corte en EU, México tendría gas para tres días

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    Ante eventual corte en EU, México tendría gas para tres días
    EU informó que dejaría de enviar alrededor de una quinta parte del gas natural que México recibe. CUARTOSCURO

Según el Centro Nacional de Control del Gas Natural, 75% de combustible consumido en México proviene de EU

México podría disponer de gas natural para sólo tres días en caso de una interrupción de las importaciones provenientes de Estados Unidos, reconoció el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García.

El funcionario explicó que el País carece de almacenamiento de gas y depende de distintas estrategias operativas para enfrentar eventuales reducciones en el suministro, en momentos en que 75 por ciento del combustible consumido proviene de Estados Unidos y alrededor de 60 por ciento de la electricidad se genera con ese energético.

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“No tenemos almacenamiento, pero a través de estas estrategias podemos solventar y, por lo tanto, podríamos tener hasta tres días si hubiese algún corte de este gas natural de importación”, afirmó García.

El titular del Cenagas informó que apenas la semana pasada autoridades estadounidenses notificaron que dejarían de enviar alrededor de una quinta parte del gas natural que México recibe mediante los gasoductos conectados con ese país.

“Hace una semana hubo una situación crítica en Estados Unidos, avisaron que iban a dejar de enviar alrededor de la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación y era un golpe fuerte”, relató.

García aseguró que la reducción pudo enfrentarse sin afectaciones mediante la coordinación entre Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Cenagas y la Secretaría de Energía.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció previamente que México importa de Estados Unidos alrededor de 75 por ciento del gas natural que consume y sostuvo que el Gobierno busca reducir esa dependencia mediante una mayor generación de electricidad con fuentes renovables.

La Mandataria explicó que también se pretende recuperar gas que actualmente se quema a la atmósfera, elevar la eficiencia energética y analizar alternativas de producción nacional, entre ellas la eventual explotación de gas no convencional en algunas zonas de Coahuila.

De acuerdo con García, entre 60 y 62 por ciento de la generación eléctrica del País depende actualmente del gas natural, por lo que una interrupción de las importaciones tendría impacto directo sobre el sistema eléctrico nacional.

El funcionario comentó que la red nacional cuenta con alrededor de 21 mil kilómetros de gasoductos, y que el combustible contenido en esa infraestructura forma parte de los mecanismos disponibles para enfrentar una emergencia de suministro.

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