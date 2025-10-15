Ante paro en SAT, dice Claudia Sheinbaum que hay demandas que ‘no pueden cumplirse’

México
/ 15 octubre 2025
    Ante paro en SAT, dice Claudia Sheinbaum que hay demandas que ‘no pueden cumplirse’
    Sheinbaum dijo que se mantiene el diálogo para llegar a un acuerdo con los empleados del SAT. FOTO: CUARTOSCURO

Específicamente sobre la petición de aumentos salariales, dijo que no es sencillo un incremento para un número amplio de trabajadores

Ante las protestas de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sus condiciones laborales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que algunas de sus demandas no se les pueden cumplir.

Empleados del SAT pararon actividades ayer 14 de octubre, acusando que no cuentan con algunas de las condiciones básicas para llevar a cabo su trabajo.

“Son muy pocos trabajadores, hay demandas pues que no se les puede cumplir, porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la Presidenta.

“Y se va a ver si hay una solicitud que pueda ser atendida y están ahí en diálogo”, dijo la Presidenta durante su conferencia de prensa matutina de este 15 de octubre.

Los trabajadores acusan que no tienen condiciones básicas de limpieza, baños, papel higiénico, elevadores, y acusan que además se les imponen metas desproporcionadas de recaudación.

Las protestas se centraron en oficinas recaudadoras de la Ciudad de México, así como de los estados de Chihuahua, Celaya, Guadalajara y Zapopan, donde también se acusa falta de personal, horarios excesivos, la asignación de plazas con favoritismos, así como la cancelación de aumentos salariales.

En un pliego petitorio dirigido a Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, además de los problemas anteriores, denunciaron casos de acoso laboral y otras prácticas contra la dignidad, respeto y justicia laboral. Tras 10 horas de protesta, dijeron no haber llegado a ningún acuerdo.

Sobre la solicitud de aumentos salariales, la presidenta Sheinbaum dijo que no es algo sencillo.

“Se va a revisar, en el Gobierno hay tabuladores de salarios. Entonces, no es fácil subir a un trabajador de una institución si no se le sube a todos, ¿verdad? Estamos viendo la posibilidad de reclasificar, se están viendo algunas opciones, pero tienen que entrar en diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores, que son realmente muy pocos”, agregó.

