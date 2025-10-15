Sube a 66 el número de muertos por las lluvias; 75 personas permanecen desaparecidas

“Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no han localizado a 75 personas. Estamos en contacto con los familiares y con las personas que estaban en el lugar para poder tener mayor información” , indicó Sheinbaum Pardo.

Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional , la mandataria señaló que, mediante el número de atención 079 , se han recibido 178 reportes de personas no localizadas , de los cuales 103 ya fueron ubicadas , mientras que 75 permanecen desaparecidas .

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el número de personas fallecidas a consecuencia de las intensas lluvias que afectaron a Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y otros estados ascendió a 66 decesos , mientras que 75 personas continúan reportadas como desaparecidas .

Continúa en sesión permanente el Comité Nacional de Emergencias para dar seguimiento a los avances en los cinco estados afectados por las lluvias. pic.twitter.com/lBk8ww0t7X

DESPLIEGUE DEL PALN DN-III EN LOS ESTADOS AFECTADOS

Además, señaló que una persona más falleció en Hidalgo y que el gobierno federal alista un micrositio de información pública que estará disponible a partir de esta tarde para dar seguimiento a la emergencia.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que se activó el Plan DN-III en los cinco estados afectados por las lluvias, con el despliegue de 8 mil 389 elementos, incrementando 500 más en Veracruz para reforzar las labores de apoyo.

El general Trevilla Trejo detalló los recursos desplegados: 21 aeronaves de ala rotativa, 4 cocinas comunitarias con capacidad para 10 mil raciones, 44 unidades de maquinaria pesada, 88 vehículos de 6.5 toneladas y 15 tractocamiones.

Hasta el momento, las fuerzas federales y la Guardia Nacional han logrado:

- Evacuar a 344 personas.

- Realizar 121 operaciones aéreas.

- Distribuir 75 mil despensas y más de 181 mil litros de agua embotellada.

- Entregar 44 mil raciones calientes.

- Establecer 92 albergues con 4 mil 372 personas.

- Desazolvar 3 mil viviendas y 72 escuelas.

- Limpiar 74 mil metros cúbicos de calles y avenidas.

ESTABLECEN PUENTES AÉREOS Y BASES LOGÍSTICAS

El general Trevilla explicó que, debido a la inaccesibilidad de varias comunidades serranas en Hidalgo, se establecieron tres puentes aéreos y se crearon bases logísticas avanzadas en Zimapán y Zacualtipán. Estas bases cuentan con turboina, controladores aéreos y medicinas.

- Zimapán: 5 helicópteros para abastecer 28 comunidades aisladas.

- Zacualtipán: 6 helicópteros para atender 26 comunidades.

El despliegue permite reducir los tiempos de apoyo y mejorar la eficiencia en la entrega de ayuda a las zonas más afectadas. Además, en Pachuca se instalaron centros de comunicaciones para restablecer servicios de internet y electricidad en comunidades afectadas.