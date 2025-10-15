Sube a 66 el número de muertos por las lluvias; 75 personas permanecen desaparecidas
Sheinbaum supervisa la atención a damnificados mientras el Ejército y la Guardia Nacional activan el Plan DN-III
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el número de personas fallecidas a consecuencia de las intensas lluvias que afectaron a Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y otros estados ascendió a 66 decesos, mientras que 75 personas continúan reportadas como desaparecidas.
Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que, mediante el número de atención 079, se han recibido 178 reportes de personas no localizadas, de los cuales 103 ya fueron ubicadas, mientras que 75 permanecen desaparecidas.
“Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no han localizado a 75 personas. Estamos en contacto con los familiares y con las personas que estaban en el lugar para poder tener mayor información”, indicó Sheinbaum Pardo.
DESPLIEGUE DEL PALN DN-III EN LOS ESTADOS AFECTADOS
Además, señaló que una persona más falleció en Hidalgo y que el gobierno federal alista un micrositio de información pública que estará disponible a partir de esta tarde para dar seguimiento a la emergencia.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que se activó el Plan DN-III en los cinco estados afectados por las lluvias, con el despliegue de 8 mil 389 elementos, incrementando 500 más en Veracruz para reforzar las labores de apoyo.
El general Trevilla Trejo detalló los recursos desplegados: 21 aeronaves de ala rotativa, 4 cocinas comunitarias con capacidad para 10 mil raciones, 44 unidades de maquinaria pesada, 88 vehículos de 6.5 toneladas y 15 tractocamiones.
Hasta el momento, las fuerzas federales y la Guardia Nacional han logrado:
- Evacuar a 344 personas.
- Realizar 121 operaciones aéreas.
- Distribuir 75 mil despensas y más de 181 mil litros de agua embotellada.
- Entregar 44 mil raciones calientes.
- Establecer 92 albergues con 4 mil 372 personas.
- Desazolvar 3 mil viviendas y 72 escuelas.
- Limpiar 74 mil metros cúbicos de calles y avenidas.
ESTABLECEN PUENTES AÉREOS Y BASES LOGÍSTICAS
El general Trevilla explicó que, debido a la inaccesibilidad de varias comunidades serranas en Hidalgo, se establecieron tres puentes aéreos y se crearon bases logísticas avanzadas en Zimapán y Zacualtipán. Estas bases cuentan con turboina, controladores aéreos y medicinas.
- Zimapán: 5 helicópteros para abastecer 28 comunidades aisladas.
- Zacualtipán: 6 helicópteros para atender 26 comunidades.
El despliegue permite reducir los tiempos de apoyo y mejorar la eficiencia en la entrega de ayuda a las zonas más afectadas. Además, en Pachuca se instalaron centros de comunicaciones para restablecer servicios de internet y electricidad en comunidades afectadas.
BRINDAN APOYO A MUNICIPIOS DE VERACRUZ
En Poza Rica, del 9 al 14 de octubre, se distribuyeron 5 mil 800 despensas y 19 mil 100 litros de agua, se desazolvaron 400 viviendas, se retiraron 11 mil 700 metros cúbicos de lodo y escombro, así como 43 vehículos y 115 árboles caídos.
En Álamo, Veracruz, se entregaron 8 mil despensas, 14 mil litros de agua, se desazolvaron 360 viviendas y se retiraron 14 mil 600 metros cúbicos de lodo y escombro, con apoyo de personal militar y maquinaria pesada.
La presidenta Sheinbaum y la Sedena continúan supervisando las acciones de emergencia y reconstrucción, asegurando que se mantenga coordinación con los tres órdenes de gobierno y se atienda de manera integral a las familias afectadas por las lluvias.