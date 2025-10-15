Sube a 66 el número de muertos por las lluvias; 75 personas permanecen desaparecidas

México
/ 15 octubre 2025
    Sube a 66 el número de muertos por las lluvias; 75 personas permanecen desaparecidas
    Claudia Sheinbaum actualiza cifras de víctimas por las lluvias en México: 66 muertos, 75 desaparecidos y 103 personas localizadas; el Plan DN-III despliega a miles de militares y recursos para atender emergencias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. FOTO: CUARTOSCURO

Sheinbaum supervisa la atención a damnificados mientras el Ejército y la Guardia Nacional activan el Plan DN-III

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el número de personas fallecidas a consecuencia de las intensas lluvias que afectaron a Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y otros estados ascendió a 66 decesos, mientras que 75 personas continúan reportadas como desaparecidas.

Durante la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que, mediante el número de atención 079, se han recibido 178 reportes de personas no localizadas, de los cuales 103 ya fueron ubicadas, mientras que 75 permanecen desaparecidas.

TE PUEDE INTERESAR: Hay recursos suficientes para atender emergencias’: Sheinbaum; Fonden mantenía deuda de más de 13 mdp

“Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no han localizado a 75 personas. Estamos en contacto con los familiares y con las personas que estaban en el lugar para poder tener mayor información”, indicó Sheinbaum Pardo.

DESPLIEGUE DEL PALN DN-III EN LOS ESTADOS AFECTADOS

Además, señaló que una persona más falleció en Hidalgo y que el gobierno federal alista un micrositio de información pública que estará disponible a partir de esta tarde para dar seguimiento a la emergencia.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que se activó el Plan DN-III en los cinco estados afectados por las lluvias, con el despliegue de 8 mil 389 elementos, incrementando 500 más en Veracruz para reforzar las labores de apoyo.

El general Trevilla Trejo detalló los recursos desplegados: 21 aeronaves de ala rotativa, 4 cocinas comunitarias con capacidad para 10 mil raciones, 44 unidades de maquinaria pesada, 88 vehículos de 6.5 toneladas y 15 tractocamiones.

Hasta el momento, las fuerzas federales y la Guardia Nacional han logrado:

- Evacuar a 344 personas.

- Realizar 121 operaciones aéreas.

- Distribuir 75 mil despensas y más de 181 mil litros de agua embotellada.

- Entregar 44 mil raciones calientes.

- Establecer 92 albergues con 4 mil 372 personas.

- Desazolvar 3 mil viviendas y 72 escuelas.

- Limpiar 74 mil metros cúbicos de calles y avenidas.

ESTABLECEN PUENTES AÉREOS Y BASES LOGÍSTICAS

El general Trevilla explicó que, debido a la inaccesibilidad de varias comunidades serranas en Hidalgo, se establecieron tres puentes aéreos y se crearon bases logísticas avanzadas en Zimapán y Zacualtipán. Estas bases cuentan con turboina, controladores aéreos y medicinas.

- Zimapán: 5 helicópteros para abastecer 28 comunidades aisladas.

- Zacualtipán: 6 helicópteros para atender 26 comunidades.

El despliegue permite reducir los tiempos de apoyo y mejorar la eficiencia en la entrega de ayuda a las zonas más afectadas. Además, en Pachuca se instalaron centros de comunicaciones para restablecer servicios de internet y electricidad en comunidades afectadas.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum designa a cinco funcionarios de la 4T como integrantes de la Sala del TFJA

BRINDAN APOYO A MUNICIPIOS DE VERACRUZ

En Poza Rica, del 9 al 14 de octubre, se distribuyeron 5 mil 800 despensas y 19 mil 100 litros de agua, se desazolvaron 400 viviendas, se retiraron 11 mil 700 metros cúbicos de lodo y escombro, así como 43 vehículos y 115 árboles caídos.

En Álamo, Veracruz, se entregaron 8 mil despensas, 14 mil litros de agua, se desazolvaron 360 viviendas y se retiraron 14 mil 600 metros cúbicos de lodo y escombro, con apoyo de personal militar y maquinaria pesada.

La presidenta Sheinbaum y la Sedena continúan supervisando las acciones de emergencia y reconstrucción, asegurando que se mantenga coordinación con los tres órdenes de gobierno y se atienda de manera integral a las familias afectadas por las lluvias.

Temas


Desastres Naturales
Muertes
inundaciones

Localizaciones


Veracruz

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III