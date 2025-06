Anticipa AMPI ola de invasiones de viviendas por plan de Infonavit

La Presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Karen Correa Cabrales, expresó su preocupación por las declaraciones del director del Infonavit, Octavio Romero, quien propuso que personas que invaden viviendas deshabitadas puedan adquirirlas a un precio “muy económico” mediante un esquema de renta con opción a compra.

Según el titular de Infonavit, el objetivo es que los ocupantes de las viviendas puedan pagar la renta y al mismo tiempo la casa, y después de 4 o 5 años, sean dueños de su vivienda.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión y consumo privado retroceden en primer trimestre del 2025

Sin embargo, Correa señaló que este plan no garantiza la certeza jurídica y podría generar una ola de invasiones.

“La verdad es que lo vemos muy delicado porque realmente no van a poder garantizar la certeza jurídica, ahora sí que estas viviendas que realmente se encuentran irregulares, ¿no? Pues se ve muy complicado que pueda ser un programa que sea viable, ni siquiera jurídicamente se va a poder”, afirmó Correa.

Correa Cabrales agregó que la AMPI Guadalajara no ve factible este tipo de programa.

“Propiciaría conductas que no son las adecuadas y como cualquiera pudiera creer que puede hacerlo no solamente en esas viviendas, sino en otras. Pues la postura de AMPI es que no es viable jurídicamente ni económicamente tampoco”, dijo la titular del gremio.

Además, expresó su preocupación por los propietarios de viviendas abandonadas que no están ocupando la propiedad y a quienes se les reestructuraría su crédito.

Se refirió al panorama en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

“Por ejemplo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues donde más tenemos vivienda abandonada, pues es en Tlajomulco, y por ejemplo, ahí en ese Municipio ya se están creando programas para ver cómo se pueden rehabilitar y reincorporar a su uso”.

Correa enfatizó que se requiere un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la iniciativa privada y la comunidad para abordar este problema.

“No solamente que el Gobierno actúe, sino también la parte privada y la comunidad, que quiera regresar a vivir a esas viviendas”, dijo.

Finalmente, invitó a los interesados en obtener asesoría sobre temas de vivienda a acercarse a la AMPI Guadalajara, donde cuentan con agentes de Infonavit certificados que pueden brindar orientación.

“Nosotros les podemos dar asesoría gratuita si es necesario, solamente pues habrá que acercarse y con muchísimo gusto los podemos orientar y decirles qué es lo que se tiene que hacer”, mencionó.