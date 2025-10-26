Anula Bienestar contrato principal para insumos de ‘Salud Casa por Casa’

La Secretaría de Bienestar (Sebien) rescindió el contrato más importante para insumos del programa Salud Casa por Casa.

La rescisión del contrato hasta por 631 millones de pesos con la empresa Médica Teyco, adjudicado directamente el 10 de abril, ilustra los problemas de abasto del sector salud en los sexenios de la 4T en una dependencia no acostumbrada a hacer compras de este tipo.

TE PUEDE INTERESAR: Visita del programa de Bienestar detecta bloqueo cardíaco y salva a un hombre de 73 años

Este contrato abarca casi 70 por ciento de los 903 millones de pesos que la Sebien asignó entre febrero y abril para insumos del personal que hace las visitas a domicilio, y un 30 por ciento de todo el presupuesto original de Salud Casa por Casa, que era de 2 mil millones de pesos.

Teyco tenía que entregar en dos semanas 16.8 millones de tiras reactivas, igual número de lancetas y toallas alcoholadas, 18 mil oxímetros, y 23 mil colesterómetros digitales, lo que fue imposible, pues todos los bienes tenían que ser importados de Italia, China, Estados Unidos y Polonia, y los procesos de transporte y aduanas pueden tomar meses.

Para el 25 de agosto, ya iniciado el procedimiento de rescisión, Teyco sólo había surtido 1.7 millones de tiras y 1.7 millones de lancetas, con la previsión de terminar las entregas en octubre y noviembre. Los oxímetros eran el único pedido completo.

TE PUEDE INTERESAR: PAN acusa a Gobierno Federal de promoción política del programa “Salud Casa por Casa”

“La falta de tiras de glucosa, tiras de colesterol y tiras de triglicéridos ha limitado gravemente la capacidad del personal para efectuar mediciones clínicas esenciales, interrumpiendo el control y seguimiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la dislipidemia”, afirmó la Sebien en el oficio de rescisión del 4 de septiembre.

Las mediciones clínicas están a cargo de unos 20 mil médicos y enfermeras, que visitan domicilios de beneficiarios de pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad.