Anula Bienestar contrato principal para insumos de ‘Salud Casa por Casa’

México
/ 26 octubre 2025
    La Secretaría de Bienestar (Sebien) rescindió el contrato más importante para insumos del programa Salud Casa por Casa. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Este contrato abarca casi 70 por ciento de los 903 millones de pesos que se asignó para insumos del personal

La Secretaría de Bienestar (Sebien) rescindió el contrato más importante para insumos del programa Salud Casa por Casa.

La rescisión del contrato hasta por 631 millones de pesos con la empresa Médica Teyco, adjudicado directamente el 10 de abril, ilustra los problemas de abasto del sector salud en los sexenios de la 4T en una dependencia no acostumbrada a hacer compras de este tipo.

Este contrato abarca casi 70 por ciento de los 903 millones de pesos que la Sebien asignó entre febrero y abril para insumos del personal que hace las visitas a domicilio, y un 30 por ciento de todo el presupuesto original de Salud Casa por Casa, que era de 2 mil millones de pesos.

Teyco tenía que entregar en dos semanas 16.8 millones de tiras reactivas, igual número de lancetas y toallas alcoholadas, 18 mil oxímetros, y 23 mil colesterómetros digitales, lo que fue imposible, pues todos los bienes tenían que ser importados de Italia, China, Estados Unidos y Polonia, y los procesos de transporte y aduanas pueden tomar meses.

Para el 25 de agosto, ya iniciado el procedimiento de rescisión, Teyco sólo había surtido 1.7 millones de tiras y 1.7 millones de lancetas, con la previsión de terminar las entregas en octubre y noviembre. Los oxímetros eran el único pedido completo.

“La falta de tiras de glucosa, tiras de colesterol y tiras de triglicéridos ha limitado gravemente la capacidad del personal para efectuar mediciones clínicas esenciales, interrumpiendo el control y seguimiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la dislipidemia”, afirmó la Sebien en el oficio de rescisión del 4 de septiembre.

Las mediciones clínicas están a cargo de unos 20 mil médicos y enfermeras, que visitan domicilios de beneficiarios de pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad.

Temas


Salud
programas sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

