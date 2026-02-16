Anuncia PC que simulacro sísmico sonará el 18 de febrero en CDMX y Edomex

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil , Laura Velázquez Alzúa , explicó que el ejercicio incluirá el funcionamiento de 13 mil 900 altavoces distribuidos en ambas entidades, además de mensajes de alertamiento que llegarán directamente a dispositivos móviles.

Autoridades federales anunciaron que el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas se realizará un simulacro sísmico en la Ciudad de México y el Estado de México , con la activación del sistema de alerta sonora y notificaciones en teléfonos celulares.

El objetivo principal es reforzar la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población ante una emergencia real, como parte de las estrategias impulsadas por el gobierno federal.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta sísmica moviliza a CDMX por sismo en Oaxaca; Brugada activa protocolos y sobrevuelos

UN EJERCICIO REGIONAL PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN

De acuerdo con las autoridades, el simulacro será exclusivo para estas dos entidades y forma parte de las acciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar los protocolos de protección civil en zonas de alta actividad sísmica.

La funcionaria detalló que también se trabaja en mejoras tecnológicas al sistema de alertamiento por telefonía celular, así como en la modificación del mensaje que recibe la población para hacerlo más claro y efectivo en situaciones de emergencia.

El ejercicio permitirá identificar posibles fallas operativas y fortalecer la coordinación entre autoridades, instituciones y ciudadanía, elementos clave en la gestión de riesgos ante fenómenos naturales.

FECHAS DE LOS SIMULACROS NACIONALES 2026

Además del ejercicio regional de febrero, se anunciaron las fechas de los dos simulacros nacionales programados para 2026. El primero se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.

El segundo simulacro nacional tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas y será el primero en organizarse durante un fin de semana, con el propósito de evaluar la respuesta de la población en un contexto distinto al laboral o escolar.

Las autoridades destacaron que estos ejercicios son fundamentales para medir tiempos de evacuación, rutas de salida y protocolos de actuación en distintos escenarios.

ACTIVIDAD SÍSMICA RECIENTE EN MÉXICO

En relación con la actividad sísmica reciente, Protección Civil informó que en lo que va del año se han registrado tres movimientos relevantes: dos con epicentro en San Marcos, Guerrero, el 2 y 16 de enero, y uno más en Puerto Escondido el 8 de febrero.

En los tres casos, señalaron, los sistemas de alerta funcionaron correctamente, lo que permitió confirmar la operatividad de los mecanismos de monitoreo y comunicación preventiva.

México se encuentra en una zona geológica de alta actividad debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que la preparación constante es considerada una prioridad nacional.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS SIMULACROS SÍSMICOS

• México cuenta con uno de los sistemas de alerta sísmica más avanzados de América Latina.

• El sonido de la alerta está diseñado para ser inconfundible y generar reacción inmediata.

• Los simulacros ayudan a reducir riesgos al mejorar la memoria de reacción de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en bar de Quintana Roo: hallan a 17 mujeres por presunta trata; aseguran el lugar

IMPORTANCIA DE PARTICIPAR SIN ALARMARSE

Autoridades reiteraron el llamado a la población para participar de manera responsable, recordar rutas de evacuación y mantener la calma durante el ejercicio.

El simulacro no representa riesgo alguno, pero sí una oportunidad para reforzar hábitos de seguridad que pueden marcar la diferencia en una emergencia real.