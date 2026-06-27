Anuncia Samuel García cerveza gratis por Mundial; le llueven críticas

En su propia cuenta de Instagram, los seguidores del emecista le pidieron que ya deje el “modo party”, que resuelva el desabasto de agua en García o que mejor organice un acopio de ayuda para Venezuela tras los sismos del jueves.

El Gobernador Samuel García quiso presentar como noticia “bomba” que durante dos días habrá cerveza gratis en las sedes de los festejos mundialistas... y le explotaron las críticas.

Otros, con ironía, le cuestionaron si el proveedor contratará luego a su despacho legal.

El anuncio ocurre mientras el emecista organiza una “party naranja” para recibir a los aficionados de Países Bajos, selección que usa el mismo color que su partido político, Movimiento Ciudadano.

“Noticia bomba, papá, acabo de amarrar con Grupo Modelo, vamos a regalar cerveza el domingo y lunes, tanto en el Parque Fundidora, como en el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza”, dijo en su video.

Y de inmediato llegaron los comentarios.

“Me gusta el futbol, pero ya we, pareces de la FIFA, ya ponte a hacer tu jale”, escribió un usuario.

“¿Le van a regalar cerveza a la gente de García que no tiene agua?”, cuestionó otro.

“Pero no se vale que después te depositen al despacho”, comentó uno más.

“¡Regala cosas para la gente de Venezuela! Neta, estás mal”, añadió alguien más.