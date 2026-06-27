Anuncia Samuel García cerveza gratis por Mundial; le llueven críticas

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    Anuncia Samuel García cerveza gratis por Mundial; le llueven críticas
    Tras el anuncio, llovieron críticas contra el mandatario de Nuevo León; habitantes de García le exigieron abasto de agua. TOMADA DE REDES SOCIALES

En sus redes, el gobernador de NL dio a conocer que se regalará cerveza durante dos días en sedes de festejos mundialistas

El Gobernador Samuel García quiso presentar como noticia “bomba” que durante dos días habrá cerveza gratis en las sedes de los festejos mundialistas... y le explotaron las críticas.

En su propia cuenta de Instagram, los seguidores del emecista le pidieron que ya deje el “modo party”, que resuelva el desabasto de agua en García o que mejor organice un acopio de ayuda para Venezuela tras los sismos del jueves.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-durazo-investigacion-y-exige-rectificar-al-nyt-PH21733927

Otros, con ironía, le cuestionaron si el proveedor contratará luego a su despacho legal.

Instagram

El anuncio ocurre mientras el emecista organiza una “party naranja” para recibir a los aficionados de Países Bajos, selección que usa el mismo color que su partido político, Movimiento Ciudadano.

“Noticia bomba, papá, acabo de amarrar con Grupo Modelo, vamos a regalar cerveza el domingo y lunes, tanto en el Parque Fundidora, como en el Parque del Agua y otras opciones como la Macroplaza”, dijo en su video.

Y de inmediato llegaron los comentarios.

“Me gusta el futbol, pero ya we, pareces de la FIFA, ya ponte a hacer tu jale”, escribió un usuario.

“¿Le van a regalar cerveza a la gente de García que no tiene agua?”, cuestionó otro.

“Pero no se vale que después te depositen al despacho”, comentó uno más.

“¡Regala cosas para la gente de Venezuela! Neta, estás mal”, añadió alguien más.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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