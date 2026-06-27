Rechaza Durazo investigación y exige rectificar al NYT

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    Rechaza Durazo investigación y exige rectificar al NYT
    Durazo Montaño dijo que no existe información oficial que respalde las afirmaciones difundidas sobre que es investigado por EU. Presidencia

El gobernador de Sonora solicitó al diario rectificar su publicación al sostener que carece de sustento verificable

CDMX.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, solicitó a The New York Times rectificar su publicación al sostener que carece de sustento verificable y que no existe información oficial que respalde las afirmaciones difundidas sobre que es investigado por Estados Unidos.

En una carta dirigida a A. G. Sulzberger, editor y presidente del diario, y a Joseph Kahn, editor ejecutivo, el morenista afirmó que no ha recibido notificación de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de alguna investigación en su contra.

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“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, señaló.

El mandatario sostuvo que la publicación presenta como un hecho información previamente difundida por Los Angeles Times sin aportar “una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración”.

PIDE AL NYT QUE ACLARE

Asimismo, argumentó que rectificar una publicación sin sustento verificable “constituye una obligación ética inherente al ejercicio responsable del periodismo”.

En la carta solicitó que The New York Times aclare expresamente que, hasta este momento, no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que el gobernador Alfonso Durazo haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna.

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También pidió que esa aclaración tenga una relevancia equiparable a la publicación original, con el fin de que futuras consultas reflejen la inexistencia de información oficial confirmada.

Durazo aseguró que su petición no busca limitar la libertad de prensa, sino “restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio alterado por una imputación pública que permanece sin sustento verificable”.

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