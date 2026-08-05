¿Un lastre para Sheinbaum? En Palacio Nacional ya ‘están cansados’ de Marina del Pilar: Riva Palacio

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    ¿Un lastre para Sheinbaum? En Palacio Nacional ya ‘están cansados’ de Marina del Pilar: Riva Palacio
    Marina del Pilar, refiere el periodista Raymund Riva Palacio, “está atrapada en una telaraña de la cual no puede salir” desde que en mayo del año pasado le retiraron su visa estadounidense y fue “sujeta a una investigación criminal”. REDES SOCIALES

De acuerdo con información del periodista, ha trascendido que la Presidenta se encuentra ‘harta’ de pagar los costos por defender a la gobernadora de Baja California, envuelta en investigaciones en EU y en sus errores

CDMX.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se ha convertido en un lastre para la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien incluso ya tiene “harta”, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

El autor de Estrictamente Personal revela en su columna de hoy que Ávila Olmeda enfrenta “problemas crecientes en Palacio Nacional, donde están cansados de ella”, derivado de los errores políticos y mediáticos que ha cometido.

https://vanguardia.com.mx/opinion/marina-del-pilar-atrapada-sin-salidas-IF22632486

“La Presidenta, por lo que ha trascendido, está harta de que esté pagando los costos por defenderla, derivados de los errores políticos que no ha dejado de cometer la gobernadora desde que se difundieron grabaciones donde se ofrece como informante del gobierno de Estados Unidos”, expone.

El periodista refiere que Marina del Pilar “está atrapada en una telaraña de la cual no puede salir” desde que, en mayo del año pasado, fue privada de su visa estadounidense y “sujeta a una investigación criminal de la que, sin detalles, conoce el gobierno”.

Desde entonces, la gobernadora ha caído en una cadena de torpezas mediáticas y traiciones que han agotado la paciencia de Palacio Nacional, como las filtraciones de sus negociaciones con presuntos intermediarios estadounidenses, donde incluso ofrece información confidencial, así como la reciente entrevista con la periodista Ilia Calderón, de N+ Univision.

Pese a ello, públicamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido a respaldarla.

QUEDA MARINA DEL PILAR COMO TRAIDORA ANTE SHEINBAUM, AMLO Y LA PATRIA

El periodista Héctor de Mauleón ha dado a conocer tres audios en su columna para El Universal, donde se escucha a Marina del Pilar negociar y ofrecer a intermediarios estadounidenses información confidencial de las mesas de seguridad estatales a cambio de que le regresen su visa y no pidan su deportación.

Riva Palacio asevera que, al actuar a espaldas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y fuera de los canales diplomáticos institucionales, la gobernadora de Baja California terminó “violando la Ley de Seguridad Nacional e incurriendo en el delito de traición a la Patria”.

Pero también quedaron expuestas “sus traiciones a la Presidenta, al expresidente Andrés Manuel López Obrador –quien siempre la protegió–, a la 4T”.

RIVA PALACIOA: EXPONE ENTREVISTA A GOBERNADORA COMO MENTIROSA

En México, señala el periodista, Ávila había logrado evadir el escándalo usando como coartada a su antecesor y rival político, Jaime Bonilla, a quien señaló de haberle tendido una “trampa”. Sin embargo, el periodista refiere que esa narrativa se desmoronó en la reciente entrevista que dio al programa “Esta semana” de N+ Univisión, conducido por Ilia Calderón.

En su análisis sobre la entrevista, el editorialista considera que Ávila Olmeda se muestra “con poca inteligencia y sentido común”, dejando incluso expuestas sus “mentiras, contradicciones y determinación de convertirse en informante” a cambio de evitar acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Calderón no dejó que se le escapara en la entrevista y la hizo caer en contradicciones”.

Aunque la gobernadora fue ambigua, mezclando cosas para producir confusión, traza una línea de tiempo a partir de la insistencia de su entrevistadora, que dejó al descubierto sus mentiras”, expone en su artículo.

Ante los cuestionamientos, Ávila justificó sus negociaciones asegurando que buscaba ayuda para recuperar su visa a través de un “asesor” del Homeland Security Investigations (HSI) que ha sido informante del FBI, recomendado por Bonilla. Sin embargo, Riva Palacio subraya que ninguna de esas agencias maneja temas migratorios, responsabilidad exclusiva del Departamento de Estado.

“Calderón la cuestiona sobre cómo confió en Bonilla, con quien había tenido una confrontación agria por varios años, y si no sabía con quién se estaba reuniendo”, añade.

Sin embargo, para Riva Palacio lo más grave fue la revelación sobre su defensa legal. De acuerdo con la información expuesta por la mandataria bajacaliforniana en la entrevista, la propuesta para volverse informante ocurrió a finales de 2025, y por ello buscó ayuda jurídica en EU, pero la gobernadora empezó a caer en contradicciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/marina-del-pilar-presenta-denuncia-por-audios-filtrados-acusa-una-emboscada-tras-polemica-por-su-visa-GF22508943

Aunque Ávila dijo que había contratado como abogado a Michael Nadler luego de los “planteamientos que le había hecho el ‘asesor’... y para afinar en Panamá los detalles con las autoridades de su país”, la realidad es que lo contrató meses antes, luego de que le cancelaran la visa.

“La mentira en la que la atrapa Calderón es que esa propuesta se realizó ‘a finales de noviembre, principios de diciembre’ de 2025, cuando la contratación de Nadler la había hecho al menos seis meses antes”, detalla.

Nadler es un abogado de Miami que “no trata asuntos migratorios, sino criminales y de lavado de dinero”, lo que para el periodista demuestra que “mucho tiempo antes de esa reunión, Ávila ya estaba preocupada por posibles imputaciones penales”.

Riva Palacio añade que Sheinbaum se enteró de la traición de Marina del Pilar por lo revelado por De Mauleón, y advierte: “Sheinbaum tiene razón: la gobernadora es un lastre que tiene que quitarse”.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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