Rechaza Sheinbaum informe de ONU sobre desapariciones: ‘No tomaron en cuenta nuestra información’

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México
/ 6 abril 2026
    Rechaza Sheinbaum informe de ONU sobre desapariciones: ‘No tomaron en cuenta nuestra información’
    Sheinbaum dijo que el gobierno federal lleva a cabo acciones cercanas con colectivos de búsqueda. CUARTOSCURO

La Presidenta dijo que desde 2019 la Segob y la Cancillería enviaron documentos con los trabajos del gobierno federal

La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no tomó en cuenta los documentos enviados hace meses por Segob y la Cancillería en donde se recalcan los trabajos del Gobierno en este tema desde 2019.

“Hubo un documento previo que presentó hace algunos meses Relaciones Exteriores y Gobernación. Enviaron documentos al Comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos como desde 2019.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/4-mil-millones-de-pesos-se-han-entregado-a-agricultores-sheinbaum-sobre-amenaza-de-bloqueos-carreteros-IA19800484

“Se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora cómo se está conformando. En fin, varios temas no fueron considerados por esta comisión (de la ONU). Por eso se rechazó el documento (de la ONU) y para mayores detalles pues ya la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de Naciones Unidas pidió remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

En su decisión, el organismo indicó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

El Gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas al acusar que está desactualizado, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y carece de rigor jurídico.

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