Anuncia SICT inversión de 70 mil mdp en carreteras de México

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    Anuncia SICT inversión de 70 mil mdp en carreteras de México
    Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, detalla los avances de las obras que se llevan a cabo a lo largo de todo el país. CUARTOSCURO

En 2026 se destinarán 69 mil 299 mdp para conservación de vías, así como 50 mdp para pavimentar 18 mil kilómetros de autopistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este año se invertirán 69 mil 299 millones de pesos en 2026 para la conservación de carreteras federales libres de peaje, de cuota, caminos alimentadores y caminos artesanales. Así como 50 millones de pesos para la repavimentación de 18 mil kilómetros de autopistas en todo el país.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 3 de junio, Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, indicó que se contemplan 3 mil 42 licitaciones para dicha conservación de caminos y carreteras: mil 703 adjudicadas, 558 en proceso y 781 por licitar en junio.

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Además, la secretaría señaló que, a través del programa Mega Bachetón, se han atendido 37 mil 295 baches, lo que equivale a 119 mil 344 metros cuadrados. Mientras que 7 mil 203 trabajadores han repavimentado 10 mil 470 metros cuadrados en carreteras federales, lo que equivale a mil 457 canchas de fútbol.

“Y con el uso de 20 trenes de pavimentación se han intervenido 510 mil metros cuadrados de carretera. De esta forma y con una inversión para este año de 50 millones de pesos, el Mega Bachetón 2026, avanza para seguir conectando a la población a través de vías rehabilitadas y en óptimas condiciones”, explicó la SICT.

En Palacio Nacional, Esteva Medina informó que en las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa se restaurarán 3 mil 170 kilómetros. En la región noreste se contempla la rehabilitación de 2 mil 110 kilómetros en los estados de: Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Mientras que en la región centro occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro) se mejorarán los caminos de más de 20 localidades con 18% de avance y 2 mil 444 kilómetros contemplados. En la región centro: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se renovarán casi 2 mil kilómetros con 15% de avance. Y en la región sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán se mejorarán 3 mil 140 kilómetros.

Jesús Esteva mencionó que se invertirán casi 10 millones de pesos en 50 trenes de repavimentación, además de las 192 máquinas para atender 18 mil kilómetros en todo el país. El funcionario indicó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) repavimentará 4 mil km en este año, atenderá 129 plazas de cobro y 22 puentes.

El secretario explicó que realizan pruebas con sargazo a través de fibras que permiten utilizarse en adoquines para banquetas. También instalarán cámaras con inteligencia artificial que permiten monitorear en tiempo real los baches y afectaciones en caminos artesanales, donde se invertirán 6 mil mdp para restaurar 900 km.

“Ya se llevaron a cabo 143 asambleas, ya se iniciaron los trabajos y estos son en: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas”, destacó el funcionario.

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