Anuncian farmacéuticas inversiones por 10 mil 480 mdp en ‘La Mañanera’ de Sheinbaum

“Cuando viene la pandemia resulta que en México no se producía ni los cubrebocas, no se producían, bueno no se producen todavía, muchos de ellos el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron, pues yo creo que a todo México, para saber si teníamos Covid-19...”, explicó la presidenta.

“No queremos estar dependiendo de un solo fabricante del mundo que tiene la competencia de todo el mundo para poder enviar sus exportaciones. Queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo pero también para el fortalecimiento de nuestra economía”, declaró la mandataria federal.

Durante el anuncio, la directora general de Grupo Neolpharma, Luz Astrea Ocampo Gutiérrez, afirmó que México está listo para ser un pueblo de abasto y garantizar condiciones de igualdad entre empresas nacionales y extranjeras.

La directora señaló que los conflictos geopolíticos en muchas ocasiones impiden que la materia prima llegue a esta región del mundo, por lo que producir estos ingredientes activos en México darán al país suficiencia sanitaria y permitirán la exportación.