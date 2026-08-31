FGR decomisa 800 mil litros de huachicol en Puebla; no hay detenidos

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México
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    FGR decomisa 800 mil litros de huachicol en Puebla; no hay detenidos
    La Fiscalía realizó el cateo de un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos. Cortesía

El aseguramiento por un valor de 16 millones 851 mil pesos fue realizado durante un operativo en Huejotzingo

HUEJOTZINGO, PUE.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 800 mil litros de combustible ilegal y tres tractocamiones, valuados en 16.8 mdp, durante un operativo en Huejotzingo.

El material decomisado es por un valor de 16 millones 851 mil pesos, sin embargo, autoridades no reportaron personas detenidas.

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En un comunicado, la dependencia federal informó que el cateo lo llevó a cabo en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos, aunque no refirió el nombre.

OPERATIVO FUE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD

En allanamiento, ordenado por un juez de control, la FGR contó con el apoyo de elementos de las secretarías de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y Petróleos Mexicanos.

“Como resultado de la acción operativa, se aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo, tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento, los cuales se encontraban abastecidos con producto líquido, así como diversos equipos de cómputo y documentación.

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“Con este aseguramiento se afectó la capacidad operativa relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburo, con un valor estimado de 16 millones 851 mil pesos”.

Sobre los tractocamiones asegurados, precisó que los tres estaban abastecidos, dos de ellos tenían tanques de almacenamiento con capacidad aproximada de 20 mil litros y uno con capacidad aproximada de 39 mil 500 litros.

AUTORIDADES INCAUTAN EQUIPOS DE CÓMPUTO

La Fiscalía dijo que en el inmueble cateado también aseguraron varias muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar que serán sometidas a los análisis periciales para determinar su composición y en su caso, establecer su naturaleza y procedencia.

Además, las autoridades incautaron varios equipos de cómputo, entre ellos computadoras portátiles y equipos CPU, así como documentos considerados de interés para la investigación.

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“El inmueble quedó fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades, conforme a las disposiciones legales aplicables. La diligencia fue realizada por personal de las tres instituciones participantes, con la intervención de agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR, quienes llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para el procesamiento y aseguramiento de los indicios”, añadió.

El operativo, según la FGR, se llevó a cabo en el seguimiento a una información obtenida durante trabajos de investigación sobre el almacenamiento y manejo de hidrocarburos.

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Por este asunto, la dependencia lleva a cabo una indagatoria por delincuencia organizada, en la modalidad de delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles.

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